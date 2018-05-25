В Екатеринбург съедутся фанаты знаменитой группы The Beatles

В Екатеринбурге соберутся фанаты знаменитой ливерпульской четверки The Beatles. В уральской столице пройдет музыкальный фестиваль, посвященный «битлам», — The Beatles Fest.

В этот раз фестиваль будет связан с культурой хиппи — стилистика Вудстока, мирных маршей протеста под лозунгом «Любовь вместо войны». Посетителей фестиваля ждет насыщенная музыкальная программа — на сцене для них выступят тридцать групп из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Барнаула, Сургута, Екатеринбурга и Казахстана. Однако хэдлайнером мероприятия станет московская группа BeatLove — официальный трибьют знаменитой ливерпульской четверки в России. Музыканты максимально похожи на «битлов»: по внешности, манере исполнения, голосам.

Кроме того, гости фестиваля смогут пообедать на фуд-кортах, приобрести товары ручной работы и продукты на дизайн-маркете и поучаствовать в мастер-классах. Дети смогут научиться расписывать гипсовых жуков, плести венки и браслеты из живых венков, а взрослые — создавать цветы из фоамирана, исполнять экстатические танцы и даже заняться живописью на воде.

Фестиваль The Beatles Fest пройдет 26 мая, с 13 до 22 часов, на Бульваре Культуры, 3. Вход бесплатный.