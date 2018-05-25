Ещё
В Екатеринбург съедутся фанаты знаменитой группы The Beatles
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет

В Екатеринбург съедутся фанаты знаменитой группы The Beatles 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
В Екатеринбурге соберутся фанаты знаменитой ливерпульской четверки The Beatles. В уральской столице пройдет музыкальный фестиваль, посвященный «битлам», — The Beatles Fest.
В этот раз фестиваль будет связан с культурой хиппи — стилистика Вудстока, мирных маршей протеста под лозунгом «Любовь вместо войны». Посетителей фестиваля ждет насыщенная музыкальная программа — на сцене для них выступят тридцать групп из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Барнаула, Сургута, Екатеринбурга и Казахстана. Однако хэдлайнером мероприятия станет московская группа BeatLove — официальный трибьют знаменитой ливерпульской четверки в России. Музыканты максимально похожи на «битлов»: по внешности, манере исполнения, голосам.
Кроме того, гости фестиваля смогут пообедать на фуд-кортах, приобрести товары ручной работы и продукты на дизайн-маркете и поучаствовать в мастер-классах. Дети смогут научиться расписывать гипсовых жуков, плести венки и браслеты из живых венков, а взрослые — создавать цветы из фоамирана, исполнять экстатические танцы и даже заняться живописью на воде.
Фестиваль The Beatles Fest пройдет 26 мая, с 13 до 22 часов, на Бульваре Культуры, 3. Вход бесплатный.
АиФ Урал: последние новости
ТЮЗ Екатеринбурга объяснил покупку иномарки за 1,4 млн рублей The Beatles Fest, фламенко и «Садко». Как лучше провести 26-27 мая? Екатеринбург представят на Иннопроме за 2,9 миллионов рублей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: угадаете ли вы фильм по крылатой фразе?1
Актрисы откровенно рассказали о сексе в кино13
Принцесса-алкоголичка появится в новом мультсериале
Неловкие неожиданности в прямом эфире8
Боярский и Караченцов не поладили из-за алкоголя4
Видео
00:30
Ведущая остановила коня на скаку в прямом эфире
ТВ В мире
02:20
Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек
Концерты
05:53
Тимати и Крид высмеяли модных рэперов в новом клипе
Концерты
10:30
Какие секреты кинотеатры так тщательно охраняют
Кино
06:02
Съемки в триллерах пугают актеров
Кино
14:48
Когда второстепенные киногерои затмили главных
Кино
05:17
Трейлеры, которые необратимо испортили фильмы
Кино
02:57
Боярский и Караченцов не поладили из-за алкоголя
Кино
04:06
Трейлеры, которые нагло обманули нас
Кино
20:38
Кого назвали главным киллером кино
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение