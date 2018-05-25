Чимин сказал, что не боится угроз в свой адрес

Чимин поспешил заверить фанатов, что волноваться из-за угроз в его адрес не стоит. мая BTS провели в Сеуле конференцию, посвященную их новому альбому «Love: Tear» и их победному выступлению на BBMA.

Прежде чем парни отправились в Штаты, в сети появилось анонимное сообщение от человека под ником «Curious», который угрожал убить музыканта на концерте в США сентября.

«Я собираюсь пристрелить Чимина из Глок-19 в Форт-Уэрте сентября, когда он будет петь ‘Serendipity’. Будет забавно посмотреть, как его безжизненное тело рухнет на пол», — было написано в сообщении.

К счастью, полиция Техаса и Big заявили, что занимаются расследованием. Сам Чимин тоже сказал, что поводов для переживаний у нет.

«После прошлогоднего инцидента это уже второй случай в моей жизни, когда мне приходится выслушивать что-то подобное. Поэтому я был взволнован. Но мне кажется, что наши поклонники переживали сильнее, чем я».

Чимин сказал, что он окружен такой невероятной поддержкой своих друзей и фанатов, что эта положительная энергия просто не позволяет ему бояться.

«Наши сотрудники следят за нами, заботятся о нашей безопасности. Не думаю, что вам есть, о чем беспокоиться», — заключил Чимин.

Вот это стальные нервы! Надеемся, что у парней и правда хорошая охрана и что жизни Чимина ничего не угрожает.