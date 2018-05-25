Ещё
Первый трейлер и кадры тв-фильма «Король Лир»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет

Первый трейлер и кадры тв-фильма «Король Лир» 

Киноафиша 54 минуты назад
Фото: Киноафиша
Канал BBC Two выпустил первый трейлер и новые кадры современной интерпретации трагедии Уильяма Шекспира «Король Лир».
80-летний король Лир (Энтони Хопкинс) решил разделить королевство между своими дочерями, в зависимости от их любви к нему. Младшая Корделия (Флоренс Пью) отказывается льстить отцу и изгоняется из страны. Регана (Эмили Уотсон) и Гонерилья (Эмма Томпсон), получив всю власть, выгоняют отца из дома. В это же время премьер-министр Лира — граф Глостер (Джим Бродбент), предан своими сыновьями — Эдгаром (Эндрю Скотт) и Эдмундом (Джон Макмилла). Королевство и семьи погружаются в войну и хаос.
Премьера тв-фильма состоится 28 мая.
Киноафиша: последние новости
Создатель «Симпсонов» и «Футурамы» анонсировал новый мультсериал Не смотри вниз: Новый трейлер экшна «Небоскреб» Чарли Ханнэм и Рами Малек в первом трейлере ремейка «Мотылька»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: угадаете ли вы фильм по крылатой фразе?1
Актрисы откровенно рассказали о сексе в кино13
Принцесса-алкоголичка появится в новом мультсериале
Неловкие неожиданности в прямом эфире8
Боярский и Караченцов не поладили из-за алкоголя4
Видео
00:30
Ведущая остановила коня на скаку в прямом эфире
ТВ В мире
02:20
Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек
Концерты
05:53
Тимати и Крид высмеяли модных рэперов в новом клипе
Концерты
10:30
Какие секреты кинотеатры так тщательно охраняют
Кино
06:02
Съемки в триллерах пугают актеров
Кино
14:48
Когда второстепенные киногерои затмили главных
Кино
05:17
Трейлеры, которые необратимо испортили фильмы
Кино
02:57
Боярский и Караченцов не поладили из-за алкоголя
Кино
04:06
Трейлеры, которые нагло обманули нас
Кино
20:38
Кого назвали главным киллером кино
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение