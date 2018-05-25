Первый трейлер и кадры тв-фильма «Король Лир» 

Канал BBC Two выпустил первый трейлер и новые кадры современной интерпретации трагедии Уильяма Шекспира «Король Лир».
80-летний король Лир (Энтони Хопкинс) решил разделить королевство между своими дочерями, в зависимости от их любви к нему. Младшая Корделия (Флоренс Пью) отказывается льстить отцу и изгоняется из страны. Регана (Эмили Уотсон) и Гонерилья (Эмма Томпсон), получив всю власть, выгоняют отца из дома. В это же время премьер-министр Лира — граф Глостер (Джим Бродбент), предан своими сыновьями — Эдгаром (Эндрю Скотт) и Эдмундом (Джон Макмилла). Королевство и семьи погружаются в войну и хаос.
Премьера тв-фильма состоится 28 мая.