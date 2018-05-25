Чтобы потеряшек стало меньше: советы от «Лизы Алерт»

Международный день пропавших детей отмечают 25 мая во всём мире. Эта дата учреждена в память погибших и ненайденных несовершеннолетних и с целью привлечь внимание к этой проблеме. Ежегодно только в России пропадает до пятнадцати тысяч детей. Чтобы повлиять на ситуацию, волонтёры ПСО «Лиза Алерт» просвещают подрастающее поколение.

— Это было ужасно, меня бросило и в жар, и в холод. До сих пор, когда думаю про тот случай, накатывают ужас и отчаяние, — вспоминает Ксения Соколова

Несколько лет назад Ксения вместе с семьей и друзьями отдыхала в Адлере. Солнце, море, пляжи, развлечения, но ни этими приятными моментами запомнилась та поездка в отпуск. В большей степени она ассоциируется с днём, когда потерялся старший сын. Ямальцы собирались отдохнуть в аквапарке и уже прошли на территорию, когда выяснилось, что восьмилетнего Саши нет рядом с ними. История разрешилась благополучно, мальчика нашли через несколько минут у входа, рядом с ним стоял охранник заведения.

— Оказалось, что, когда мы проходили контроль, сын задержался — отвлёкся на тигрёнка, с которым предлагали сфотографироваться. Я заметила, что его нет через несколько минут. Младшая дочь держала меня за руку, а Саша должен был идти рядом. Мы с мужем всегда объясняли детям: нельзя отходить от нас, тем более в многолюдных и незнакомых местах. Но тогда, видимо, любопытство и интерес взяли вверх. Когда мы вернулись, нашли его почти сразу же, причём, он сам подошёл к охраннику и сказал, что ищет маму. Конечно, после случившегося у нас была ещё одна беседа по теме, да и я проанализировала свою халатность. Вроде бы всё длилось всего лишь несколько минут, но я испытала такой спектр эмоций, который не пожелаю ни одной матери.

Ежегодно в стране пропадают тысячи детей. Часть из них сбегает из дома, некоторые становятся жертвами похитителей, а другие просто теряются. Добровольный поисковый отряд «Лиза Алерт» только в первом квартале 2017 года получил 312 заявок на несовершеннолетних потеряшек. По словам руководителя ямальского отделения «Лиза Алерт», в масштабах России на Ямале ситуация с детьми не такая печальная, как в других регионах. Сказывается специфика территории — относительно небольшие населённые пункты, где «все друг друга знают». С одной стороны, это большой плюс, с другой — наоборот.

— Зачастую северные дети просто не подготовлены к условиям большого города. Непривычно большие территории, многолюдные места и масса отвлекающих факторов — все это может сыграть злую шутку с ребенком, который, например, приехал в отпуск или находится проездом в мегаполисе, — пояснил руководитель ямальских «лис» Игорь Заборовский. — Поэтому очень важно, чтобы дети знали элементарные правила безопасности и, если потерялись, алгоритм действий, который поможет их найти родителям или специальными службам.

Для профилактики активисты добровольческого движения на бесплатной основе проводят с детьми тематические занятия в рамках «Школы Лизы Алерт». На одной из таких встреч с надымскими школьниками удалось побывать корреспонденту «Красного Севера». Ямальские поисковики объяснили третьеклассникам, что делать, если ты потерялся в лесу или в городской среде. По мнению активистов, такие мероприятия особенно актуальны в период отпусков и летних каникул.

Не паниковать, оставаться на месте, обратиться за помощью

Этот алгоритм применим к городской среде — торговые центры, метро, улица. Не нужно пытаться «найтись» самостоятельно, объясняют поисковики, лучше подождать родителей на месте и попросить помощи у находящихся поблизости взрослых.

Правда, с последним пунктом не всё так просто. Чтобы не угодить в руки к злоумышленникам, активисты рекомендуют обращаться к полицейским, охранникам, продавцам, администраторам. Если же дело происходит на улице, самое безопасное для маленького потеряшки — попросить помощи у человека с ребёнком.

Кроме этого, не менее важно, чтобы несовершеннолетний выходил из дома с заряженным телефоном, на балансе которого есть средства. И, конечно же, он должен знать номера родителей наизусть. Правда, если позвонить маме предлагает прохожий, доверять не стоит. Похититель способен сымитировать разговор и обмануть.

Чтобы юная аудитория понимала, как такое может произойти, на профилактических занятиях «лисы» моделируют возможные ситуации. Если ребёнок «покупается» на уловки, ему объясняют, на что нужно было обратить внимание. А вообще не контактировать с теми, кто не относится к вышеназванным категориям. Но что делать, если незнакомец очень хочет помочь, берёт тебя за руку и пытается отвести куда-то? Чаще всего дети отвечают, что нужно кричать «Помогите!» или «Пожар!»

По рекомендациям поисковиков, это неверно. Они просят запомнить короткую и простую фразу «Я вас не знаю».

Именно эти слова привлекут наибольшее внимание окружающих и представителей правопорядка.

Иметь «набор для леса» и не подходить к водоёмам

Немалое количество детей, особенно в летний период, теряется в лесу или другой природной среде. Если рядом нет каких-либо территориальных ориентиров (дороги, линия ЛЭП и т.п.), то потеряшке стоит оставаться на месте. Если вдруг появился вертолёт, завис ненадолго и улетел, следовать за ним не нужно. Вероятнее всего, экипаж передал информацию о местонахождении спасателям и поисковикам на земле.

Активисты рекомендуют каждому ребёнку, который отправляется на природу (хотя этот совет актуален и для взрослых) иметь с собой специальный запас. Набор простой:

бутылка воды, чтобы утолять жажду

шоколадный батончик — сохранится в любую погоду, даже если растает, его можно съесть, яркая куртка или жилетка — чтобы быть заметным

свисток — чтобы тебя нашли по звуку

удобная тёплая и непромокаемая обувь

Детям важно запомнить одно золотое правило — не подходить к любым водоёмам. Этот совет обоснован печальной статистикой.

— К сожалению, 8 из 10, погибших в природной среде детей, просто тонут, — сказал Игорь Заборовский. — Озёра, реки, пруды могут таить скрытые ловушки — крутой, скользкий берег, коряги. Водоёмы опасны даже больше, чем дикие звери.

Советы и рекомендации, которые дают поисковики, разработаны на основе семилетнего опыта добровольческого движения. Методики адаптированы под детское восприятие. Активисты преподносят информацию в форме лекций, квестов, игр и родительских собраний. По их мнению, взрослым тоже полезно получить, либо закрепить такие знания, которые они потом передадут детям. По итогам «Школы Лизы Алерт» юные слушатели получили дипломы.

Но сами они рассказали, что сделали для себя много открытий.

— Я и не знала, что опаснее всего в лесу может быть река или озеро. Думала, нужно прежде всего избегать диких зверей, — поделилась впечатлениями третьеклассница Настя Кичигина. — Вообще на природе опаснее, чем в городе, хотя в нём могут быть похитители. Поэтому лучше не отвлекаться и не теряться вообще.

— Однажды мы с мамой потеряли друг друга в кинотеатре, я вернулся обратно в зал, так мы и встретились, потому что она тоже вернулась, — рассказал Филип Бабинский. — Мне кажется, очень легко потеряться в аэропорту. Там много людей и все спешат. Если со мной вдруг случится такое, я знаю, что нужно обратиться к любому сотруднику аэропорта или охраннику.