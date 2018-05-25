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Телефон здоровья в июне: аллергия, наркомания и детские соматические заболевания
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Телефон здоровья в июне: аллергия, наркомания и детские соматические заболевания 

k1news.ru 43 минуты назад
Фото: k1news.ru
В июне в Костроме продолжит работу «Телефон здоровья», благодаря которому горожане уже не первый раз получают ценные консультации специалистов, не выходя из дома, сообщает департамент здравоохранения Костромской области.
Телефон работает каждый четверг с 15:00 до 17:00 по бесплатному номеру 8 — 800 — 450 — 03 — 03. Позвонить может каждый житель региона.
7 июня темой разговора будут «Детские соматические заболевания». На ваши вопросы ответит Галина Харитонова — заведующая соматическим отделением ОГБУЗ ОБКО № 2, главный внештатный специалист педиатр департамента здравоохранения Костромской области.
21 июня будет обсуждаться тема «Профилактика аллергии в июне». С вами поговорит Полина Железова — главный внештатный специалист по профилактике неинфекционных заболеваний, главный врач ОГБУЗ «Центр медицинской профилактики Костромской области».
28 июня тема — «Профилактика наркомании», на вопросы отвечает главный внештатный специалист психиатр — нарколог департамента здравоохранения Костромской области Любовь Колобова.
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