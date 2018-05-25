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Критики назвали топ 20 лучших молодежных сериалов за последние 20 лет
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Критики назвали топ 20 лучших молодежных сериалов за последние 20 лет 

Попкорн News 38 минут назад
Фото: Попкорн News
Посвященные кино и ТВ издания очень любят составлять всевозможные рейтинги лучших и самых-самых. На днях кинокритики составили очередной такой список, назвав 20 лучших молодежных сериалов, которые выходили в эфир за последние 20 лет. Замыкает двадцатку относительно свежий проект, «Американский вандал» (2017) Netflix, а вот самым лучшим молодежным сериалом критики сочли практически культовый «Баффи — истребительница вампира».
Вот как полностью выглядит рейтинг 20 лучших сериалов про подростков и молодежь, выходивших в эфир в последние 20 лет:
20 — Американский вандал / American Vandal
19 — Энди Мак / Andi Mack
18 — Сабрина — маленькая ведьма / Sabrina the Teenage Witch
17 — Девочки Гилмор / Gilmore Girls
16 — Пригород / Suburgatory
15 — Красные дубы / Red Oaks
14 — Балерины / Bunheads
13 — Все ненавидят Криса / Everybody Hates Chris
12 — Сплетница / Gossip Girl
11 — Молокососы / Skins
10 — Отжиг / The Get Down
9 — Хор / Лузеры / Glee
8 — Вероника Марс / Veronica Mars
7 — Деграсси / Degrassi
6 — Бухта Доусона / Dawson’s Creek
5 — Огни ночной пятницы / Friday Night Lights
4 — Хулиганы и ботаны / Freaks and Geeks
3 — Дарья / Daria
2 — О. С. — Одинокие сердца / The O. C.
1 — Баффи — истребительница вампиров / Buffy the Vampire Slayer
попкорнnews
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