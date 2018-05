Критики назвали топ 20 лучших молодежных сериалов за последние 20 лет

Посвященные кино и ТВ издания очень любят составлять всевозможные рейтинги лучших и самых-самых. На днях кинокритики составили очередной такой список, назвав 20 лучших молодежных сериалов, которые выходили в эфир за последние 20 лет. Замыкает двадцатку относительно свежий проект, «Американский вандал» (2017) Netflix , а вот самым лучшим молодежным сериалом критики сочли практически культовый «Баффи — истребительница вампира».

Вот как полностью выглядит рейтинг 20 лучших сериалов про подростков и молодежь, выходивших в эфир в последние 20 лет:

20 — Американский вандал / American Vandal

19 — Энди Мак / Andi Mack

18 — Сабрина — маленькая ведьма / Sabrina the Teenage Witch

17 — Девочки Гилмор / Gilmore Girls

16 — Пригород / Suburgatory

15 — Красные дубы / Red Oaks

14 — Балерины / Bunheads

13 — Все ненавидят Криса / Everybody Hates Chris

12 — Сплетница / Gossip Girl

11 — Молокососы / Skins

10 — Отжиг / The Get Down

9 — Хор / Лузеры / Glee

8 — Вероника Марс / Veronica Mars

7 — Деграсси / Degrassi

6 — Бухта Доусона / Dawson’s Creek

5 — Огни ночной пятницы / Friday Night Lights

4 — Хулиганы и ботаны / Freaks and Geeks

3 — Дарья / Daria

2 — О. С. — Одинокие сердца / The O. C.

1 — Баффи — истребительница вампиров / Buffy the Vampire Slayer

попкорнnews