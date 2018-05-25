В Казани стартует танцевальный open-air. Танцевать научат всех желающих

В Казани на Кремлевской набережной стартуют танцевальные вечера. Бесплатные занятия будут проходить каждую пятницу с 19.00 до 20.00. Они продлятся до конца лета.

Казанцев научат парному танцу хастл. Это очень простой танец. Он основан на импровизации и может быть исполнен под любую музыку. Хастл легко освоят даже те, кто раньше никогда не танцевал.

На танцевальных вечерах могут участвовать все желающие. Место проведения — Аллея искусств на Кремлевской набережной, пишет портал мэрии.

Читайте также:

Открытие «Зеленого фитнеса» в Казани перенесли на 27 мая Казань, которую можно увидеть только летом

1 000 «реальных кабанов» на Тэцевской: в Казани открывается мотосезон