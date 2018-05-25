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«Организм не перехитришь»: певица Наргиз откровенно о лютой хвори
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«Организм не перехитришь»: певица Наргиз откровенно о лютой хвори 

Дни.ру 29 минут назад
Фото: Дни.ру
Наргиз Закирова дала концерт в Воронеже. Популярная артистка, которая наконец поборола болезнь, обратилась к многочисленным фанатам с просьбой петь, танцевать и делать все, что заблагорассудится.
Две тысячи поклонников собрались в концертном зале Воронежа, чтобы насладиться программой Наргиз Закировой «Вдвоем». Фанаты с нетерпением ждали выступления любимой исполнительницы. Из-за болезни Наргиз на месяц переносила свой концерт. Теперь же артистка, справившаяся с недугом, порадовала поклонников своим неповторимом шармом и песнями.
Для начала Закирова обратилась к фанатам, признавшись, что очень по ним соскучилась. «Наконец-то, окрепшая от лютой хвори, я к вам добралась. Мне было безумно неприятно и неудобно перед вами, что отменился наш концерт. Но иногда бывают такие моменты, когда природу и организм не перехитришь…» — заключила Наргиз, которая предпочла не вдаваться в подробности относительно своей болезни.
Певица предложила фанатам воспринимать ее выступление не как концерт, а как вечеринку, где можно делать абсолютно все. «Условия: надо обязательно танцевать, петь и делать все, что вам заблагорассудится. Охрана не будет препятствовать. Но самое главное, мы должны весь вечер обниматься и целоваться — со мной, друг с другом. Без этого моя жизнь несовершенна. Перед тем, как начать бесноваться, давайте поцелуем и обнимем соседей, даже тех, кого впервые видите…» — обратилась к поклонникам Наргиз.
Артистка подчеркнула, что во время ее концерта все будет «абсолютно честным», и действительно — Наргиз пела без фонограммы, ходила босиком, ложилась на сцену, чтобы сфотографироваться с фанатами, со всеми, кто преподносил цветы, целовалась. Было очевидно, что Закирова счастлива и получает наслаждение от творчества.
"Меня часто спрашивают, что за эликсир молодости у меня, какое волшебство помогает мне так выглядеть? А нет никакого волшебства. Есть только все то, чему я радуюсь сегодня — дети, мужья, внуки, моя любимая сцена. Я осталась в шестилетнем возрасте! И расти больше не хочу!" — цитирует счастливую Наргиз Закирову сайт «Комсомольская правда».
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