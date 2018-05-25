Ещё
Курск присоединился к акции МВД России «Безопасный Интернет детям»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет

Курск присоединился к акции МВД России «Безопасный Интернет детям» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Темой крайнего занятия для нескольких классов школы № 18 г. Курска перед празднованием «Последнего звонка» стал урок «Безопасный Интернет детям».
Эта тема особенно важна перед началом летних каникул, когда у детей будет больше свободного времени, которое они смогут потратить на Интернет.
Спикером стали полицейские из подразделения по делам несовершеннолетних и отдела «К».
Школьникам рассказали о новых видах кибермошенничества. Речь шла, в том числе, о страницах в социальных сетях, в которых зарегистрирован каждый школьник, а именно о требованиях к паролю, чтобы не подвергать аккаунт взлому.
Полицейские рассказали и об интернет-хулиганстве, в частности, об опасности скачивания неизвестных и непроверенных программ, с помощью которых злоумышленники могут получить информацию к личным данным пользователей.
Также в сотрудники полиции объяснили, какими способами могут орудовать мошенники в интренете.
Участникам урока раздали специальные памятку, в которой разъяснено, как не стать жертвой киберпреступления.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
В Ростове-на-Дону «300 лет в минуту» покажет обмундирование первых донских милиционеров В Тюмени полицейские рассказали лицеистам о правилах кибербезопасности Полицейские и общественники провели в Калининграде презентацию книжки-раскраски «Забивака учит правилам безопасности»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: вы еще помните песни «На-На»?4
Тест: угадаете ли вы фильм по крылатой фразе?1
Актрисы, чьи обнаженные тела мы так и не увидели1
«Приключения Тириона в России» взорвали Сеть7
Как живут актёры с дефектами внешности4
Видео
03:39
Валерия Гай Германика сняла клип для «Снайперов»
Концерты
00:14
«Приключения Тириона в России» взорвали Сеть
ТВ
00:30
Ведущая остановила коня на скаку в прямом эфире
ТВ В мире
10:08
Актрисы, чьи обнаженные тела мы так и не увидели
Кино
08:15
Что делают актёры, пересевшие за камеру
Кино
02:20
Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек
Концерты
10:07
Фильмы, которые всех взорвут в следующем году
Кино
05:53
Тимати и Крид высмеяли модных рэперов в новом клипе
Концерты
10:30
Какие секреты кинотеатры так тщательно охраняют
Кино
06:02
Съемки в триллерах пугают актеров
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение