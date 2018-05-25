Курск присоединился к акции МВД России «Безопасный Интернет детям»

Темой крайнего занятия для нескольких классов школы № 18 г. Курска перед празднованием «Последнего звонка» стал урок «Безопасный Интернет детям».

Эта тема особенно важна перед началом летних каникул, когда у детей будет больше свободного времени, которое они смогут потратить на Интернет.

Спикером стали полицейские из подразделения по делам несовершеннолетних и отдела «К».

Школьникам рассказали о новых видах кибермошенничества. Речь шла, в том числе, о страницах в социальных сетях, в которых зарегистрирован каждый школьник, а именно о требованиях к паролю, чтобы не подвергать аккаунт взлому.

Полицейские рассказали и об интернет-хулиганстве, в частности, об опасности скачивания неизвестных и непроверенных программ, с помощью которых злоумышленники могут получить информацию к личным данным пользователей.

Также в сотрудники полиции объяснили, какими способами могут орудовать мошенники в интренете.

Участникам урока раздали специальные памятку, в которой разъяснено, как не стать жертвой киберпреступления.