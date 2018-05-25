Полицейские в Алтайском крае провели для школьников урок по кибербезопасности в рамках акции «Безопасный интернет детям»

В рамках всероссийской профилактической акции, инициированной МВД России , «Безопасный интернет детям» сотрудники полиции организовали специальный урок, посвященный кибербезопасности и правилам поведения в сети Интернет, в гимназии № 45. Его провела инспектор по делам несовершеннолетних УМВД России по городу Барнаулу Дарья Шароватова при поддержке сотрудников подразделения по борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий.

Полицейские доступно и просто рассказали детям о тех опасностях, которые подстерегают их во Всемирной сети, напомнили о защите своих аккаунтов и о том, что не следует вступать в переписку с неизвестными пользователями, которые могут предложить им участие в различных сомнительных проектах. Многие с удивлением узнали, что даже за, казалось бы, невинный репост, может грозить ответственность в соответствии с законом. Полицейские призвали детей внимательно относиться к контенту, который они используют. Ведь та или иная картинка может запросто оказаться экстремистским призывом, а пришедшее по электронной почте письмо с предложением заработать на самом деле может втянуть неопытного подростка в распространение наркотиков.

Антивирусные программы, выбор паролей, троллинг, фишинг, скримминг — все эти понятия не раз прозвучали на уроке по кибербезопасности.

Для закрепления материала участникам необычного урока раздали красочные памятки с профилактическими советами, порекомендовали поделиться полученными знаниями с родителями и друзьями и провели небольшую викторину на знание основных принципов интернет-безопасности.