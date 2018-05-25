Ещё
Полицейские в Алтайском крае провели для школьников урок по кибербезопасности в рамках акции «Безопасный интернет детям»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет

Полицейские в Алтайском крае провели для школьников урок по кибербезопасности в рамках акции «Безопасный интернет детям» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 33 минуты назад
В рамках всероссийской профилактической акции, инициированной МВД России, «Безопасный интернет детям» сотрудники полиции организовали специальный урок, посвященный кибербезопасности и правилам поведения в сети Интернет, в гимназии № 45. Его провела инспектор по делам несовершеннолетних УМВД России по городу Барнаулу Дарья Шароватова при поддержке сотрудников подразделения по борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий.
Полицейские доступно и просто рассказали детям о тех опасностях, которые подстерегают их во Всемирной сети, напомнили о защите своих аккаунтов и о том, что не следует вступать в переписку с неизвестными пользователями, которые могут предложить им участие в различных сомнительных проектах. Многие с удивлением узнали, что даже за, казалось бы, невинный репост, может грозить ответственность в соответствии с законом. Полицейские призвали детей внимательно относиться к контенту, который они используют. Ведь та или иная картинка может запросто оказаться экстремистским призывом, а пришедшее по электронной почте письмо с предложением заработать на самом деле может втянуть неопытного подростка в распространение наркотиков.
Антивирусные программы, выбор паролей, троллинг, фишинг, скримминг — все эти понятия не раз прозвучали на уроке по кибербезопасности.
Для закрепления материала участникам необычного урока раздали красочные памятки с профилактическими советами, порекомендовали поделиться полученными знаниями с родителями и друзьями и провели небольшую викторину на знание основных принципов интернет-безопасности.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
В Ростове-на-Дону «300 лет в минуту» покажет обмундирование первых донских милиционеров В Тюмени полицейские рассказали лицеистам о правилах кибербезопасности Полицейские и общественники провели в Калининграде презентацию книжки-раскраски «Забивака учит правилам безопасности»
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: угадаете ли вы фильм по крылатой фразе?4
Как живут актёры с дефектами внешности4
Актрисы, чьи обнаженные тела мы так и не увидели2
Тест: вы еще помните песни «На-На»?4
Тест: отгадайте военный фильм по одному кадру41
Видео
03:39
Валерия Гай Германика сняла клип для «Снайперов»
Концерты
00:14
«Приключения Тириона в России» взорвали Сеть
ТВ
00:30
Ведущая остановила коня на скаку в прямом эфире
ТВ В мире
02:59
Откровенные платья Вертинской раскритиковали
Кино
03:51
Ляпы в хитах, которые нашли киноманы
Кино
10:08
Актрисы, чьи обнаженные тела мы так и не увидели
Кино
08:15
Что делают актёры, пересевшие за камеру
Кино
02:20
Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек
Концерты
10:07
Фильмы, которые всех взорвут в следующем году
Кино
05:53
Тимати и Крид высмеяли модных рэперов в новом клипе
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение