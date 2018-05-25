В Солнечном районе Хабаровского края транспортные полицейские проводят профилактическое мероприятие «Безопасный интернет детям»

Сотрудниками Комсомольского ЛО МВД России на транспорте организовано профилактическое мероприятие с учащимися средней школы и воспитанниками детского сада села Амгунь Солнечного района.

Цель мероприятия — рассказать юным гражданам о правилах безопасного поведения в сети интернет.

Старший инспектор отделения по делам несовершеннолетних Комсомольского линейного отдела майор полиции Елена Крачкова, рассказала ребятам основные правила кибербезопасности в сети Интернет. После урока все ребята прошли тест по вопросам кибербезопасности.

Старажи порядка обратили внимание ребят на необходимость соблюдения правил безопасности не только в Интернете, но и в реальной жизни.

Поэтому на примерах из видеофильма ребятам объяснили еще и правила безопасного поведения на объектах транспортной инфраструктуры и разъяснили детям возможные причины и последствия травмирования на железной дороге, побеседовала о существующей административной ответственности.

Сотрудники транспортной полиции регулярно проводят профилактическую работу с несовершеннолетними, направленную на правовое и нравственное воспитание подрастающего поколения и напоминают ребятам, что соблюдение правил безопасности может спасти не только здоровье, но и жизнь.