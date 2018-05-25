От немого кино до разговоров об авангарде: чем разнообразить вечер пятницы

Неделя промелькнула совершенно незаметно. Теперь главное — подумать о том, чем заняться сегодня вечером. У нас есть несколько вариантов — от похода на чудесный фильм, получивший Гран-при Каннского кинофестиваля в 2014 году, но только сейчас добравшийся до российского проката, до изучения наследия самого таинственного японского фотографа 1930-х.

Время: в зависимости от выбранного сеанса

Место: кинотеатры сети «Москино»

В российский прокат наконец-то вышел фильм «Чудеса» Аличе Рорвахер, в 2014 году покоривший жюри Каннского кинофестиваля. Если по какой-то причине вы еще не посмотрели его в прошлые выходные, собирайтесь в кинотеатр — это идеальная лента для летнего вечера: красивая, трогательная и сказочная.

В маленькой тосканской деревне, в месте, где давным-давно обитали загадочные этруски, сегодня живет многодетная семья: мама (ее играет Альба — сестра Аличе Рорвахер), папа и четыре дочери. Отец, отчаявшийся ждать сына-наследника, готовит к этой роли старшую девочку, 14-летнюю Джельсомину. В будущем ей предстоит возглавить маленькое семейное предприятие по производству меда, хотя, впрочем, уже сейчас она негласно руководит и бизнесом, и семьей. Но остается ребенком, который смотрит на мир в ожидании чуда. Однажды Джельсомина забредает на съемки рекламы конкурса фермерских продуктов и видит местную телезвезду в костюме феи (блистательное камео Моники Беллуччи). Эта встреча переворачивает жизнь девочки: теперь ее семья непременно должна принять участие в конкурсе, несмотря на предстоящую санитарную проверку, которая страшно пугает родителей.

Сходить на показ немого кино в сопровождении тапера

Время: 19:30 Место: кинотеатр «Иллюзион» (Котельническая набережная, дом 1/15)

Не опаздывайте — перед началом сеанса киновед Ламара Карчава расскажет о художественных особенностях «Розиты» и объяснит, как сегодня смотреть фильм, снятый почти 100 лет назад. Показ пройдет в лучших традициях немого кино — с живой музыкой: композиции из фильма исполнит пианист Сергей Аксенов

Смотреть фотографии Иваты Накаямы

Время: до 21:00 Место: «Мультимедиа-арт-музей» (улица Остоженка, дом 16)

Залы «Мультимедиа-арт-музея» продолжают заполняться работами культовых японских фотографов ХХ века — к персональной выставке Масао Ямамото «Футляр пустоты» и сборной ретроспективе «Память и свет» присоединилась экспозиция одного из самых интересных фотографов 1930-х годов Иваты Накаямы. Для японского современного искусства его имя значит примерно то же, что Родченко — для России, Ман Рэй — для США, а Ласло Мохой-Надь — для Европы. Одновременно с двумя последними, кстати, и независимо от них Накаяма открыл принцип фотограммы (метод фотографирования, при котором предмет помещается прямо на фотобумагу).

Проведя десять лет в США и Франции, Накаяма пришел к решению не повторять открытий иностранных фотографов и идти своим путем — не просто запечатлевать реальность, а передавать на снимках свой внутренний мир. Такой подход был чужд официальной позиции Японии, которая к моменту его возвращения в конце 1920-х была охвачена милитаристскими настроениями. Загадочного романтика яростно критиковали, что, впрочем, не помешало Накаяме довольно быстро стать настоящей звездой фотоискусства.

Дягилеве Слушать лекцию о Стравинском

Время: 19:00 Место: ВДНХ, павильон «Рабочий и колхозница» (проспект Мира, дом 123б)

Если русский авангард вас интересует больше, чем японский, а фотоискусству вы предпочитаете академическую музыку и балет, отправляйтесь на ВДНХ. Сегодня вечером здесь пройдет лекция музыкального журналиста Ляли Кандауровой о великом импресарио Сергее Дягилеве и его сенсационных «Русских сезонах» в Париже, открывших миру композитора Игоря Стравинского. Слушатели узнают о трех балетах на музыку Стравинского, с которых началось знакомство европейской публики с русским искусством, — «Жар-птице», «Петрушке» и «Весне священной».

О «Русских сезонах» Дягилева, кстати, на ВДНХ будут говорить все лето, лекция Кандауровой — первая в рамках цикла «Лето балета». Впереди — встречи с историками костюма и танца, артистами балета и театра, мастер-классы и занятия балетом. Чтобы быть в курсе событий, следите за расписанием на сайте проекта «Знание. ВДНХ» — оно постоянно обновляется.

Вход на лекцию свободный, регистрация не требуется.

Изучить ретромоду

Время: до 22:00 Место: ВДНХ, павильон № 16 (проспект Мира, дом 119)