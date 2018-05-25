Посвященный 300-летию российской полиции блок вышел в почтовое обращение в РФ

«25 мая 2018 г., Федеральное агентство связи и АО „Марка“ сообщают о выходе в почтовое обращение блока, посвященного 300-летию российской полиции . На почтовом блоке изображена картина Антона Шумейко „Оглашение указа Петра I о назначении А. Девиера на должность генерал-полицмейстера Санкт-Петербурга“ (2015 г.), которая хранится в студии художников им. В. Верещагина МВД России», — говорится в сообщении.

Уточняется, что дополнительно к выпуску почтовой марки АО «Марка» издан конверт первого дня и изготовлен штемпель специального гашения для Москвы, а также художественная обложка, внутри — почтовый блок и конверт первого дня с гашением для Москвы. Художник-дизайнер: А. Поварихин. Номинал составляет 95 руб. Размер марки: 50 на 50 мм, размер блока: 85 на 70 мм. Тираж — 50 тыс. экземпляров.