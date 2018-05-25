Ещё
Посвященный 300-летию российской полиции блок вышел в почтовое обращение в РФ
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет

Посвященный 300-летию российской полиции блок вышел в почтовое обращение в РФ 

Агентство «Москва» 1 час назад
«25 мая 2018 г., Федеральное агентство связи и АО „Марка“ сообщают о выходе в почтовое обращение блока, посвященного 300-летию российской полиции. На почтовом блоке изображена картина Антона Шумейко „Оглашение указа Петра I о назначении А. Девиера на должность генерал-полицмейстера Санкт-Петербурга“ (2015 г.), которая хранится в студии художников им. В. Верещагина МВД России», — говорится в сообщении.
Уточняется, что дополнительно к выпуску почтовой марки АО «Марка» издан конверт первого дня и изготовлен штемпель специального гашения для Москвы, а также художественная обложка, внутри — почтовый блок и конверт первого дня с гашением для Москвы. Художник-дизайнер: А. Поварихин. Номинал составляет 95 руб. Размер марки: 50 на 50 мм, размер блока: 85 на 70 мм. Тираж — 50 тыс. экземпляров.
Агентство «Москва»: последние новости
Более 1,6 тыс. человек обратились в медицинские организации Москвы из-за укусов клещей с 14 по 20 мая Правительство Венгрии передаст рояль Богани Московской консерватории В Госдуму внесен законопроект о запрете работодателям менять трудовой договор с беременной женщиной
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: угадаете ли вы фильм по крылатой фразе?1
«Приключения Тириона в России» взорвали Сеть4
Как живут актёры с дефектами внешности4
Летний сад перевели для иностранцев с ошибкой4
Когда второстепенные киногерои затмили главных
Видео
03:39
Валерия Гай Германика сняла клип для «Снайперов»
Концерты
00:14
«Приключения Тириона в России» взорвали Сеть
ТВ
00:30
Ведущая остановила коня на скаку в прямом эфире
ТВ В мире
08:15
Что делают актёры, пересевшие за камеру
Кино
02:20
Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек
Концерты
10:07
Фильмы, которые всех взорвут в следующем году
Кино
05:53
Тимати и Крид высмеяли модных рэперов в новом клипе
Концерты
10:30
Какие секреты кинотеатры так тщательно охраняют
Кино
06:02
Съемки в триллерах пугают актеров
Кино
14:48
Когда второстепенные киногерои затмили главных
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение