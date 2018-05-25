Омичам рассказали, где взять пропуск для проезда в загородные лагеря

Летом для проезда к загородным детским лагерям необходим пропуск. На въезде в Красноярско-Чернолученскую зону отдыха до 31 августа вводятся традиционные ограничительные мероприятия, связанные с началом летнего оздоровительного сезона. Об этом сообщается на сайте министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области.

При этом ограничение не распространяется на тех, кто проживает, работает или проходит лечение в указанной зоне, а также на перевозки грузов и автобусные перевозки пассажиров. Добавим, что для проезда по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения в границах курорта «Чернолучье» на период временного ограничения движения транспортных средств выдаются постоянные пропуска.

Разовый пропуск можно получить по нескольким адресам:

г. Омск, ул. Красногвардейская, 42, каб. 333.

График работы:

понедельник — четверг: с 9.00 до 17.00; пятница: с 9.00 до 16.00обеденный перерыв с 13.00 до 14.00выходные дни — суббота, воскресенье

Администрацией Омского муниципального района Омской области, расположенной по адресу: г. Омск, ул. Лермонтова, 171а.

График работы:

понедельник — четверг: с 9.00 до 17.00, пятница: с 9.00 до 16.00обеденный перерыв с 13.00 до 14.00выходные дни — суббота, воскресенье