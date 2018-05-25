Дикие традиции современности: тосты и залпы у Цхинвальского роддома

Послеродовой период у осетин издревле сопряжен с рядом сакральных, а порой и магических обрядов и суеверий. Большинство из них, по понятным причинам, отжили свое и остались только на страницах исторических работ или в ностальгических рассказах старших.

Мужчины, в особенности отец ребенка, в родовой и послеродовой традиции отличались своей сдержанностью и хладнокровностью, которые проявлялись в обряде избегания роженицы с новорожденным и системе запретов. Только после совершения ряда определенных действ, семья, в которой родился ребенок, устраивала праздничный пир в честь этого события.

Мир постоянно меняется, меняется мировоззрение, и, в соответствии с этим, трансформируются ценности и нормы нового общества.

Так, в последние годы жители соседних с цхинвальским роддомом улиц становятся невольными наблюдателями пьяных гуляний возле здания, где проходит таинство появления человека на свет. Они уже не в первый раз выражают свое недовольство шумом, связанным с распитием спиртных напитков, громкой музыкой, криками и даже стрельбой, которыми осетины встречают появление новорожденного.

"После войны на какое-то время шумные празднования возле роддома прекратились, но в последние пару лет люди стали все с большим размахом отмечать рождение ребенка, независимо от времени суток, нередко сопровождая свои гулянья залпами из оружия и громкой музыкой, как на свадьбе. У многих дома маленькие дети, которые в тревоге просыпаются по ночам из-за шума, не говоря уже о детях в роддоме и пациентах Детской больницы по соседству", — рассказала одна из жительниц улицы Горького.

Исполняющий обязанности главного врача роддома Мэлс Плиев прокомментировал сложившуюся ситуацию корреспонденту Sputnik , также выразив озабоченность этой проблемой.

"Разумеется, мы это запрещаем, но пока у нас нет собственной охраны, они никого не послушают, а порой доходит вплоть до драк у роддома. Сейчас этот вопрос стоит остро, так как шум мешает всем, и такое поведение людей не входит ни в какие рамки. Нам необходима охрана, но это будет осуществимо только со строительством нового роддома, а пока мы по мере наших возможностей боремся с этой проблемой", — сказал он.

Строительство нового здания родильного дома в Южной Осетии запланировано на 2018 год. Оно будет представлять собой трехэтажное здание с гинекологическим отделением, родильным отделением, отделением патологии беременных, а также специальный блок будет предназначен для первого этапа выхаживания детей.