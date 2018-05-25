Ещё
В Пензе из-за дорожников мама с двойняшками не смогла попасть на молочную кухню
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет

В Пензе из-за дорожников мама с двойняшками не смогла попасть на молочную кухню 

PNZdrive 1 час назад
Фото: PNZdrive
Жительница областного центра пожаловалась в соцсетях на городские дорожные службы. Соответствующий пост горожанка разместила в группе «Пенза Live» в социальной сети «ВКонтакте». Справедливое негодование молодой матери вызвала перекопанная траншея, перегородившая пешеходам путь к «зебре».
По словам горожанки, она каждый день из Арбековской заставы ходит за продуктами питания для детей на молочную кухню, которая расположена на улице Лядова, 30. Однажды путь маме с коляской перегородила гора земли.
«Дорожники как всегда о людях не думают вообще. Я каждый день хожу на молочную кухню ул. Лядова,30 за молочными продуктами питания для детей. Ходим мы из Арбековской заставы. Тротуаров нет, а если и есть — то двойной коляске не пройти, но сегодня меня возмутило больше всего, я не могла найти, где мне можно перейти дорогу! На пешеходных переходах — горы земли и прокопаны траншеи. Неужели нельзя в первую очередь сделать пешеходные переходы», — написала жительница Арбекова.
Официальных комментариев по данному факту пока не поступало.
PNZdrive: последние новости
9 Мая после фейерверка пензенцев развезут по домам
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: угадаете ли вы фильм по крылатой фразе?1
«Приключения Тириона в России» взорвали Сеть4
Как живут актёры с дефектами внешности4
Летний сад перевели для иностранцев с ошибкой4
Когда второстепенные киногерои затмили главных
Видео
03:39
Валерия Гай Германика сняла клип для «Снайперов»
Концерты
00:14
«Приключения Тириона в России» взорвали Сеть
ТВ
00:30
Ведущая остановила коня на скаку в прямом эфире
ТВ В мире
08:15
Что делают актёры, пересевшие за камеру
Кино
02:20
Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек
Концерты
10:07
Фильмы, которые всех взорвут в следующем году
Кино
05:53
Тимати и Крид высмеяли модных рэперов в новом клипе
Концерты
10:30
Какие секреты кинотеатры так тщательно охраняют
Кино
06:02
Съемки в триллерах пугают актеров
Кино
14:48
Когда второстепенные киногерои затмили главных
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение