В Пензе из-за дорожников мама с двойняшками не смогла попасть на молочную кухню

Жительница областного центра пожаловалась в соцсетях на городские дорожные службы. Соответствующий пост горожанка разместила в группе «Пенза Live» в социальной сети «ВКонтакте». Справедливое негодование молодой матери вызвала перекопанная траншея, перегородившая пешеходам путь к «зебре».

По словам горожанки, она каждый день из Арбековской заставы ходит за продуктами питания для детей на молочную кухню, которая расположена на улице Лядова, 30. Однажды путь маме с коляской перегородила гора земли.

«Дорожники как всегда о людях не думают вообще. Я каждый день хожу на молочную кухню ул. Лядова,30 за молочными продуктами питания для детей. Ходим мы из Арбековской заставы. Тротуаров нет, а если и есть — то двойной коляске не пройти, но сегодня меня возмутило больше всего, я не могла найти, где мне можно перейти дорогу! На пешеходных переходах — горы земли и прокопаны траншеи. Неужели нельзя в первую очередь сделать пешеходные переходы», — написала жительница Арбекова.

Официальных комментариев по данному факту пока не поступало.