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Мать-кукушку заставили продать гаджеты в Коченевском районе
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Мать-кукушку заставили продать гаджеты в Коченевском районе 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
33-летнюю женщину лишили родительских прав, ребенок воспитывается в детским доме, но тем не менее алименты платить она обязана. Об этом женщине напомнили судебные приставы.
«Нерадивая мать 5-летнего ребенка была лишена родительских прав и не оплачивала алименты. Малыш воспитывался в детском доме, пока его родительница копила долги и покупала брендовые гаджеты», — рассказали VN.ru в ФССП по Новосибирской области.
Женщина накопила долг по алиментам в 400 тысяч рублей. Что, впрочем, не мешало ей покупать дорогостоящую мебель и новые модели цифровой оргтехники. Судебный пристав незамедлительно обратил взыскание на имущество должницы на общую сумму задолженности по алиментам. И только после этого лишенная родительских прав и имущества женщина исполнила свои обязательства перед несовершеннолетним сыном в полном объеме, самостоятельно реализовав арестованное имущество.
Добавим, в окно от приставов пыталась сбежать нерадивая мать в Купино. Женщина задолжала своим дочерям 350 тысяч рублей, но продолжала пить и веселиться. Тогда приставы решили навестить алиментщицу.
Дама открыла своей подруге, но, заметив людей в погонах, предприняла попытку бегства через окно.
— Однако нарушенная координация движений должницы не позволила ей убежать. Благодаря бдительности и быстрому реагированию судебных приставов, женщина была доставлена в отдел судебных приставов по Купинскому району, — рассказали в ведомстве.
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