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«Не хотим на пьянь смотреть»: мэр запретил продавать алкоголь в центре Ярославля
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«Не хотим на пьянь смотреть»: мэр запретил продавать алкоголь в центре Ярославля 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Сегодня мэр Ярославля Владимир Слепцов рассказал, что доволен практикой запрета продажи алкоголя в магазинах в центральной части города в дни больших праздников. Он обратился к владельцам торговых точек, чтобы они не продавали спиртные напитки и завтра.
— Рекомендую магазинам в центре города не торговать ликёро-водочной продукцией в День города, — сказал на общегородском собрании мэр Ярославля Владимир Слепцов. — Допустимо выпивать и закусывать только в кафе и барах. Это нужно, чтобы люди на празднике были безопасные и улыбающиеся. Помните, как в прошлые годы ярославцы не ходили на день города, говорили: «Не хотим на пьянь смотреть».
Ещё мэру показали полную программу Дня города. В целом градоначальник остался доволен подготовкой к празднику.
— Там можно будет покушать и наслушаться музыки, — отметил мэр гастрономический фестиваль, который пройдёт на Стрелке.
Начнётся праздник в Ярославле с ночного велопробега, а закончится фейерверком. Салют будут запускать с Волги, напротив ресторана «Волга-Волга». Городские власти обещают, что он будет более яркий, чем в прошлом году, а по времени залпы будут взрываться десять минут. После гости праздника смогут разъехаться по домам на общественном транспорте.
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