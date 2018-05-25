В «Творческом лицее» зеленоградцев обучат скрапбукингу

«Творческий лицей», расположенный в зеленоградском районе Старое Крюково, ведет набор жителей нашего города старше 25 лет в группу скрапбукинга. Это особый вид рукоделия — искусство по изготовлению и оформлению фотоальбомов, рамок для фотографий и картин, буклетов, открыток, подарочных упаковок.

На первом этапе занятий обучающиеся узнают об истории скрапбукинга, базовых стилях, колористике, основных правилах композиции, приемах скрапбукинга, создадут индивидуальный проект на тему «Московская открытка» и смогут принять участие в конкурсе открыток, приуроченном к празднованию Дня города.

Занятия начнутся 6 июня, будут проводиться по средам и продлятся до конца июля. Они бесплатные. Более подробно узнать про мастер-классы по скрапбукингу можно на сайте «Творческого лицея».