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В «Творческом лицее» зеленоградцев обучат скрапбукингу
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В «Творческом лицее» зеленоградцев обучат скрапбукингу 

Старое Крюково 1 час назад
Фото: Старое Крюково
«Творческий лицей», расположенный в зеленоградском районе Старое Крюково, ведет набор жителей нашего города старше 25 лет в группу скрапбукинга. Это особый вид рукоделия — искусство по изготовлению и оформлению фотоальбомов, рамок для фотографий и картин, буклетов, открыток, подарочных упаковок.
На первом этапе занятий обучающиеся узнают об истории скрапбукинга, базовых стилях, колористике, основных правилах композиции, приемах скрапбукинга, создадут индивидуальный проект на тему «Московская открытка» и смогут принять участие в конкурсе открыток, приуроченном к празднованию Дня города.
Занятия начнутся 6 июня, будут проводиться по средам и продлятся до конца июля. Они бесплатные. Более подробно узнать про мастер-классы по скрапбукингу можно на сайте «Творческого лицея».
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