Дудь восхитился трансформаторными будками в Челябинске

Известный российский видеоблогер Юрий Дудь посвятил пост в Instagram челябинским трансформаторным будкам.

«А посмотрите, какая круть. Ребята из объединения «Челябинский урбанист» очищают старые трансформаторные ящики от ржавчины и объявлений и отдают художникам. И, как я понимаю, вообще без государственных бабок; только пожертвования местных жителей. Самоорганизация, какой она может быть», — написал он.

Среди объектов, восхитивших Дудя, — трансформаторная будка с изображением Илона Маска напротив третьего корпуса ЮУрГУ. Как рассказали челябинские урбанисты, она появилась в городе совсем недавно:

«Эскиз прислал Никита Небогатов в комментариях, и идея нам очень понравилась — свежо и оригинально. Илон — один из немногих людей в мире, кто отчаянно толкает человечество в будущее. Живая легенда. У него есть конкретные цели, и он, несмотря ни на что, их действительно добивается. Мы считаем, что наука должна быть вне политики и не иметь границ. Мы одинаково восхищаемся всеми людьми на Земле, которым не все равно, что ждет человечество, и что происходит с нашей родной планетой».

Отметим, что это далеко не первая будка, которую челябинцы превратили в арт-объект. На счету художников и урбанистов уже больше 20 завершенных работ. Среди них — енот на пересечении улиц Ленина и Свободы, тигр на Красной, 59, и жар-птица на Кирова, 80.

Фото: chelurban.ru