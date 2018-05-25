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Дудь восхитился трансформаторными будками в Челябинске
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Дудь восхитился трансформаторными будками в Челябинске 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Известный российский видеоблогер Юрий Дудь посвятил пост в Instagram челябинским трансформаторным будкам.
«А посмотрите, какая круть. Ребята из объединения «Челябинский урбанист» очищают старые трансформаторные ящики от ржавчины и объявлений и отдают художникам. И, как я понимаю, вообще без государственных бабок; только пожертвования местных жителей. Самоорганизация, какой она может быть», — написал он.
Среди объектов, восхитивших Дудя, — трансформаторная будка с изображением Илона Маска напротив третьего корпуса ЮУрГУ. Как рассказали челябинские урбанисты, она появилась в городе совсем недавно:
«Эскиз прислал Никита Небогатов в комментариях, и идея нам очень понравилась — свежо и оригинально. Илон — один из немногих людей в мире, кто отчаянно толкает человечество в будущее. Живая легенда. У него есть конкретные цели, и он, несмотря ни на что, их действительно добивается. Мы считаем, что наука должна быть вне политики и не иметь границ. Мы одинаково восхищаемся всеми людьми на Земле, которым не все равно, что ждет человечество, и что происходит с нашей родной планетой».
Отметим, что это далеко не первая будка, которую челябинцы превратили в арт-объект. На счету художников и урбанистов уже больше 20 завершенных работ. Среди них — енот на пересечении улиц Ленина и Свободы, тигр на Красной, 59, и жар-птица на Кирова, 80.
Фото: chelurban.ru
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