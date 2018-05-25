Ещё
В Залегощи отпраздновали День славянской культуры
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет

В Залегощи отпраздновали День славянской культуры 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
В посёлке Залегощь Орловской области прошёл День славянской письменности и культуры, сообщает пресс-служба облправительства.
Праздник начался в Храме Богоявления Господня с Божественной литургии в честь создателей первого славянского алфавита Святых Равноапостольных Кирилла и Мефодия. Затем православные верующие совершили Крестный ход от храма до площади перед зданием Дома культуры, где состоялось официальное открытие праздника.
Для зрителей была подготовлена программа «От Руси до России» с участием ансамбля русской песни «Сувенир» из Залегощенского района, ансамбля «Гамма» Залегощенской детской школы искусств, вокально-хореографический ансамбля «Веселая слобода» Орловского областного колледжа культуры и искусств и других коллективов.
Для гостей праздника работали выставки художественного и декоративно-прикладного творчества народных умельцев Залегощенского района. Спортивные состязания проходили на площадке «Залегощенские богатырские забавы». Участников праздника угощали чаем из самовара, домашней выпечкой и блинами с вареньем на «Радушном подворье».
Сообщение В Залегощи отпраздновали День славянской культуры появились сначала на РИА 57.
РИА 57: последние новости
Жительницам Орла расскажут, как «выбить» алименты В Орле вспоминают поэтессу Елену Благинину «Прометей» из Орла взял Гран-при в Воронеже
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: угадаете ли вы фильм по крылатой фразе?1
«Приключения Тириона в России» взорвали Сеть4
Как живут актёры с дефектами внешности4
Летний сад перевели для иностранцев с ошибкой4
Когда второстепенные киногерои затмили главных
Видео
03:39
Валерия Гай Германика сняла клип для «Снайперов»
Концерты
00:14
«Приключения Тириона в России» взорвали Сеть
ТВ
00:30
Ведущая остановила коня на скаку в прямом эфире
ТВ В мире
08:15
Что делают актёры, пересевшие за камеру
Кино
02:20
Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек
Концерты
10:07
Фильмы, которые всех взорвут в следующем году
Кино
05:53
Тимати и Крид высмеяли модных рэперов в новом клипе
Концерты
10:30
Какие секреты кинотеатры так тщательно охраняют
Кино
06:02
Съемки в триллерах пугают актеров
Кино
14:48
Когда второстепенные киногерои затмили главных
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение