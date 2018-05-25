В Залегощи отпраздновали День славянской культуры

В посёлке Залегощь Орловской области прошёл День славянской письменности и культуры, сообщает пресс-служба облправительства.

Праздник начался в Храме Богоявления Господня с Божественной литургии в честь создателей первого славянского алфавита Святых Равноапостольных Кирилла и Мефодия. Затем православные верующие совершили Крестный ход от храма до площади перед зданием Дома культуры, где состоялось официальное открытие праздника.

Для зрителей была подготовлена программа «От Руси до России» с участием ансамбля русской песни «Сувенир» из Залегощенского района, ансамбля «Гамма» Залегощенской детской школы искусств, вокально-хореографический ансамбля «Веселая слобода» Орловского областного колледжа культуры и искусств и других коллективов.

Для гостей праздника работали выставки художественного и декоративно-прикладного творчества народных умельцев Залегощенского района. Спортивные состязания проходили на площадке «Залегощенские богатырские забавы». Участников праздника угощали чаем из самовара, домашней выпечкой и блинами с вареньем на «Радушном подворье».