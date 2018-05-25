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Детские площадки проверят в Нижневартовском районе
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Детские площадки проверят в Нижневартовском районе 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
Комиссия, в которую входят сотрудники администрации района, администраций поселений района, работники учреждений и общественники, уже проверили 100 площадок.
Дворовые площадки проверены в Излучинске, Большетархово, Новоаганске, Ваховске. На данный момент комиссия работает в Ларьяке и Покуре. Всего 148 детских игровых комплексов будет проверено.
Отметим, что специалисты выявили некоторые нарушения. Но они незначительные и будут устранены в ближайшее время.
Если вы нашли дворовые площадки в Нижневартовском районе, которые опасны для детей, имеют дефекты, поломки и прочие конструкционные изменения — можно позвонить по телефону горячей линии. Она будет работать с 1 июня по 30 октября 2018 года. Номера телефонов: 8 (3466) 41-68-60 (Управление культуры администрации района, ежедневно, в рабочие дни с 9:00 до 17:00), 8 (3466) 49-48-04, 49-47-96 (Отдел по физической культуре и спорту, ежедневно в рабочие дни с 9:00 до 17:00).
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