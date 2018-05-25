Кутепов: мы можем гордиться своей молодежью

Председатель Комитета Совфеда по Регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов заявил, что Россия может гордиться своей молодежью. Сенатор посетил школу 251 Санкт-Петербурга и вручил награду юному петербуржцу Булат Роману.

«Мы можем гордиться своей молодежью. Приятно, что растет поколение активных небезразличных людей. И это несомненно воспитание: заслуга родителей, школьных педагогов, спортивных тренеров. На мой взгляд, в последние годы есть тенденция и, наверное, даже потребность у юных совершать смелые поступки. И это нас всех радует. Помните в своей жизни о том, что добро всегда возвращается. В тот момент, когда вдруг кажется, что подмоги ждать неоткуда, ваш добрый поступок вернется вам обратно помощью», — отметил Кутепов.

Роман, возвращаясь с тренировки, увидел как мужчина вырвал сумку у женщины и побежал. Подросток тут же бросился в погоню. Догнал, с помощью подоспевших на помощь товарищей, обезвредил злоумышленника, и вызвал полицию.