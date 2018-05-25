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Кутепов: мы можем гордиться своей молодежью
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Кутепов: мы можем гордиться своей молодежью 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Председатель Комитета Совфеда по Регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов заявил, что Россия может гордиться своей молодежью. Сенатор посетил школу 251 Санкт-Петербурга и вручил награду юному петербуржцу Булат Роману.
«Мы можем гордиться своей молодежью. Приятно, что растет поколение активных небезразличных людей. И это несомненно воспитание: заслуга родителей, школьных педагогов, спортивных тренеров. На мой взгляд, в последние годы есть тенденция и, наверное, даже потребность у юных совершать смелые поступки. И это нас всех радует. Помните в своей жизни о том, что добро всегда возвращается. В тот момент, когда вдруг кажется, что подмоги ждать неоткуда, ваш добрый поступок вернется вам обратно помощью», — отметил Кутепов.
Роман, возвращаясь с тренировки, увидел как мужчина вырвал сумку у женщины и побежал. Подросток тут же бросился в погоню. Догнал, с помощью подоспевших на помощь товарищей, обезвредил злоумышленника, и вызвал полицию.
Уже три года по всей стране собираются сведения о тех, кто в юном возрасте не побоялся вступить в противостояние со стихией, опасностью или преступлением. Более 200 детей были представлены к наградам в 2017 году. 21-му из них были вручены медали в стенах Совета Федерации, награждение остальных по поручению Председателя Совфеда Валентины Матвиенко сенаторы осуществляют в регионах.
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