В Нижнем Новгороде пройдет праздник, посвященный Общероссийскому Дню библиотек

фото pixabay.comВ Нижнем Новгороде пройдет праздник, посвященный Общероссийскому Дню библиотек28 мая в Нижегородской государственной областной универсальной научной библиотеке им. В. И. Ленина (НГОУНБ) пройдет областной праздник, посвященный Общероссийскому Дню библиотек.

На областном празднике, посвященном Общероссийскому Дню библиотек, будет отмечен труд нижегородских библиотекарей и библиотек — вручены правительственные и ведомственные дипломы, почетные грамоты и благодарственные письма. По традиции к профессиональному празднику подведены итоги областного конкурса на соискание премии министерства культуры Нижегородской области в области библиотечного дела. Лауреатами конкурса признаны коллективы соавторов библиотек г. Дзержинска, Уренского района, Нижегородского и Советского районов г. Нижнего Новгорода, городских округов г. Бор и г. Выкса. Им будут вручены дипломы и денежные премии.

Состоится награждение победителей областного конкурса на лучшую информацию в СМИ о библиотеке, а также победителей одного из самых значимых для читателей семейного конкурса «Нижегородский край — кузница Победы», который состоялся в канун 9 мая.

Планируются поздравления библиотечных работников партнерами — нижегородскими книгоиздателями, представителями торговых фирм, организаций, средств массовой информации.

Профессиональный праздник отмечают библиотечные работники России, среди которых — около трех тысяч сотрудниковмуниципальных и государственных библиотек Нижегородской области. Более миллиона читателей-нижегородцев приходят ежегодно в 994 общедоступные библиотеки.

В регионе действует 11 модельных библиотек, 298 сельских информационных центров, 60 информационно-компьютерных центров. Активно идет процесс формирования единого информационного пространства, создания библиотеками собственных электронных ресурсов, развиваются библиотечные сайты, пополняются электронные каталоги библиотек. Библиотеки обучают граждан навыкам компьютерной грамотности, предлагают им разнообразный спектр электронных услуг.

2018 год — год 150-летия со дня рождения Максима Горького — отмечается яркими масштабными проектами. Библиотеки провели фестивали, конкурсы, краеведческие чтения, литературные вечера, книжные выставки. При активном участии библиотек прошел второй Международный литературный фестиваль имени Максима Горького. НГОУНБ совместно с Нижегородским государственным университетом им. Н. И. Лобачевского реализовали крупный издательский проект по подготовке 5 изданий, посвященных М. Горькому. Активно формируется «Горьковский» контент, доступный удаленным пользователям.

В целях поддержки книги и чтения, популяризации интеллектуального досуга библиотеки участвуют в масштабных акциях — «Библионочь», «Ночь музеев», «Ночь искусств». 5 июня 2018 года в четвертый раз пройдет инициированная в Нижегородской области и вышедшая на российский уровень акция«Литературная ночь». В Год добровольца и волонтера библиотеки совместно с читателями активно участвуют в волонтерском движении.

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