Курский «Танцкласс» в стиле «хип-хоп»

Коллектив много лет представляет на суд зрителей и именитых жюри яркие и незабываемые номера

Победители Международного конкурса-фестиваля по современной и традиционной хореографии «RUSDANCE.RU» в г. Москве, чемпионата Курской области и города Курска по хореографии «Традиция, современность, движение», обладатели всевозможных наград в области танцевального искусства, в том числе Кубка губернатора, постоянные участники «Студенческой весны» — все это о студенческой шоу-группе «Танцкласс». Вот уже много лет они с завидным постоянством стремятся к вершинам танцевального Олимпа, каждый раз представляя на суд зрителей и именитых жюри яркие и незабываемые номера.

Сегодня ребята работают в уличном стиле «хип-хоп». Вряд ли в наше время есть те, кто не слышал такого словосочетания, но вот что это — танец или музыка? А может, и то и другое? Одно точно: хип-хоп — это стиль жизни. Хип-хопом нельзя заниматься, не живя им, считает руководитель танцевального коллектива «Танцкласс» Елена Филоненко.

— Просто невозможно вынести изнуряющих репетиций в зале, когда идет подготовка к какому-нибудь конкурсу или работа над новой программой, — говорит Елена Викторовна. — За 15 лет работы это проверено многократно: вроде бы приходит человек с желанием танцевать, но потом выясняется, что не его это место, нет того драйва, того надрыва, с которым живут танцоры в коллективе. На одном желании не получается тренироваться по 12-15 часов в день. Да — да, не удивляйтесь, — смущенно уверяет моя собеседница.

Когда идет подготовка новой программы, приходится работать 2-3 раза в неделю по 12 часов. Танцевальный коллектив «Танцкласс» — это команда, единый механизм, где есть «Мы» и нет место «Я», и они это понимают. Из-за одного придется остановить или «перекраивать» работу всего коллектива, поэтому многие студенты, вынуждены жертвовать своими каникулами, поездками домой ради репетиций. Непросто совмещать все это с учебой, но им удается…

Результаты стоят того. Прежде всего, сами артисты испытывают радость от того, сколько положительных эмоций они дарят зрителям своим танцем. Каждый номер — это короткая история жизни и молодежной субкультуры; чтобы передать её суть, используются миксты связок и разных стилей, соединяются направления и треки. Именно это привлекает зрителей сегодня. На подготовку номера с нуля уходит около года. Обычно премьеры происходят на «Студенческой весне», но каждый раз они волнуются, выходя на сцену; реакция зрителей, всплеск позитива и драйв дают артистам почувствовать, что номер готов.

— Сегодня в коллективе 13 танцоров — основной костяк, который сформировался буквально в этом году из студентов-первокурсников. На первую репетицию пришло 50 человек, но большая часть отсеялась уже к новому году, — рассказывает Елена Филоненко. — Дело в том, что шоу-группа «Танцкласс» работает на базе Курского государственного университета, а значит, здесь танцуют только те, кто учится в вузе. Впрочем, в этом есть и свои плюсы: руководство КГУ полностью решает все вопросы с костюмами, поездками на разные конкурсы и фестивали, мы же можем целиком отдаться творческому процессу и репетициям. Костюмы мы придумываем сообща и стараемся, чтобы они были в духе времени. У нас есть друг, коллега Виталий Гранков, который регулярно дает мастер-классы, подбрасывает нам идеи для постановок и костюмов, советует в выборе — что модно, а что уже ушло в прошлое.

Кстати, Виталий стал одним из основателей коллектива. В 2006 году он вместе со своей партнёршей по танцам Еленой Бушиной (Филоненко) и еще десять студентов решили создать свой коллектив, который потом увеличился до 30 участников. Позже Виталий перебрался в Москву. Звал он с собой и Елену, но по ряду причин она осталась в Курске и … не пожалела: с ней был её коллектив — их совместное детище «Танцкласс».

Сегодня кандидат в мастера спорта по бальным танцам Елена Викторовна Филоненко воспитала уже не одно поколение танцоров и продолжает с удовольствием и радостью это делать. Одно только её огорчает, что быстро пролетают студенческие годы ее артистов и они уходят во взрослую жизнь; приходится набирать новичков и начинать всё сначала. С другой стороны, в этом, наверное, и есть предназначение преподавателя: «встречай, учи и снова расставайся»…

Как хореограф, она очень требовательна к своим подопечным во всем — от чистоты исполнения элементов до пунктуальности. Опоздал или пришел без формы — на занятие не пустит, как ни проси; а уж если дело касается отработки танца, то здесь и вовсе непреклонна: никаких отговорок быть не может — только работа на результат. Те, кто хотят работать и достигать творческих высот, это понимают. «И у меня есть возможности им это дать», — говорит Елена Викторовна. Но это в зале…

За его стенами — дружеские отношения между руководителем и воспитанниками. В коллективе есть добрая традиция — преемственность поколений, общение между собой танцоров всех выпусков «Танцкласса». Ребята делятся опытом, помогают друг другу. За время совместной работы они сплачиваются настолько, что даже после окончания вуза постоянно пишут своему наставнику sms и говорят, что всегда готовы приехать и выступить, если будет такая необходимость.

У Елены Викторовны есть идея сделать большой сольный концерт из номеров разных лет, ведь за время существования коллектива у него сложился довольно широкий репертуар. Всё это ждет зрителей на праздновании юбилея шоу-группы «Танцкласс».