Ещё
Оренбуржцы в соцсетях предупреждают о мужчине, пристающем к школьницам
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет

Оренбуржцы в соцсетях предупреждают о мужчине, пристающем к школьницам 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
25 мая в группе «Оренбург онлайн» появилась информация о подозрительном мужчине, который пристает к несовершеннолетним в 23-24 микрорайонах.
По словам Алексея Томина, утром его дочь шла в школу, между детскими садиками № 195 и 200 к ней подошел мужчина. Он начал спрашивать у девочки время, просить помочь включить сломанный телефон, отряхивать ее якобы испачканную кофту. Проходившая мимо женщина, которая видела как неизвестный караулит ребенка за углом, вмешалась в ситуацию и увела школьницу. В школе девочка выяснила, что этот же мужчина с аналогичной просьбой чуть раньше подходил и к ее однокласснице. Школьницы рассказали, что у мужчины смуглая кожа, он одет в черный спортивный костюм с красными полосками, у него красный телефон.
В пресс-службе МУ МВД «Оренбургское» заявили, что информация о происшествии проверяется.
АиФ-Оренбург: последние новости
Дивный мир будущего: в Оренбурге работает «Робополис» «Ростелеком» предлагает барам подключиться к Чемпионату мира по футболу Оренбургский БФ проводит всероссийский конкурс эссе о семье
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: угадаете ли вы фильм по крылатой фразе?1
«Приключения Тириона в России» взорвали Сеть4
Как живут актёры с дефектами внешности4
Летний сад перевели для иностранцев с ошибкой4
Когда второстепенные киногерои затмили главных
Видео
03:39
Валерия Гай Германика сняла клип для «Снайперов»
Концерты
00:14
«Приключения Тириона в России» взорвали Сеть
ТВ
00:30
Ведущая остановила коня на скаку в прямом эфире
ТВ В мире
08:15
Что делают актёры, пересевшие за камеру
Кино
02:20
Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек
Концерты
10:07
Фильмы, которые всех взорвут в следующем году
Кино
05:53
Тимати и Крид высмеяли модных рэперов в новом клипе
Концерты
10:30
Какие секреты кинотеатры так тщательно охраняют
Кино
06:02
Съемки в триллерах пугают актеров
Кино
14:48
Когда второстепенные киногерои затмили главных
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение