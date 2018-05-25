Оренбуржцы в соцсетях предупреждают о мужчине, пристающем к школьницам

25 мая в группе «Оренбург онлайн» появилась информация о подозрительном мужчине, который пристает к несовершеннолетним в 23-24 микрорайонах.

По словам Алексея Томина, утром его дочь шла в школу, между детскими садиками № 195 и 200 к ней подошел мужчина. Он начал спрашивать у девочки время, просить помочь включить сломанный телефон, отряхивать ее якобы испачканную кофту. Проходившая мимо женщина, которая видела как неизвестный караулит ребенка за углом, вмешалась в ситуацию и увела школьницу. В школе девочка выяснила, что этот же мужчина с аналогичной просьбой чуть раньше подходил и к ее однокласснице. Школьницы рассказали, что у мужчины смуглая кожа, он одет в черный спортивный костюм с красными полосками, у него красный телефон.