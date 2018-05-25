«Это мошенничество»: солист группы «Ногу свело» рассказал о сорванном концерте в Екатеринбурге

Во Дворце молодёжи сегодня должна была выступать группа «Ногу свело», но концерт сорвался. Солист группы Максим Покровский написал заявление в полицию на местного организатора мероприятия. В своём Instagram он написал, что, хотя концерт во Дворце молодёжи и отменён, он всё равно выступит — в Ben Hall.

В разговоре с Е1.RU солист группы рассказал, почему произошёл конфликт с организатором концерта.

— Нами был подписан договор достаточно давно, абсолютно чётко. Мы его готовы были выполнять и выполняли до самого последнего момента. Затем, совершенно неожиданно, позавчера нам было сказано, что финансовые условия очень плохие, несмотря на то что, по словам тех же людей, продажа билетов до сих пор шла прекрасно или, по крайней мере, хорошо, но нам называли оптимистичные цифры, что продано 500 билетов, за три-четыре дня до концерта.

Позавчера нам сказали, что концерт хотят переносить, и единственным условием сохранения этой даты поставили изменение финансовых условий на 25% в худшую сторону для нас, плюс смена билета для меня с бизнеса на эконом. Мы прекрасно понимаем, что наша публика, наши отношения с ней и наша репутация превыше всего, и речь уже не о наших коммерческих интересах, и мы согласились на эти условия. А ещё сутки спустя — вчера — нам сказали, что концерт отменяется.

— Вы написали заявление в полицию. Почему дело до этого дошло?

— До полиции бы дело не дошло, но здесь невыполнение договора, даже изменённого договора, который был подкреплён официальными имейлами нашей управляющей компании. Можно было бы в гражданском порядке решать вопрос, либо не решать — зависит от того, хотелось бы нам заморачиваться на этом долгом и бестолковом процессе. Но, поскольку я принял решение лететь в Екатеринбург в любом случае, потому что договорённости и по интервью были, и мне важно было поговорить со своей публикой…

Мы полетели за свой счёт вдвоём в Екатеринбург и здесь начали думать, что, может быть, можно привезти каким-то образом кого-то из группы. Мы связались с нашим офисом, и нам сообщили, что билеты на наш уже отменённый концерт активно продаются и не сняты с продажи. А это уже мошенничество, и мы в аэропорту пошли и написали заявление. Это очернение нашего имени, мы понимали, что нас будут пытаться выставить в нехорошем свете.

— Кто-то из группы ещё прилетит в Екатеринбург всё-таки?

— Да, сейчас мы ждём, что наши прилетят и в каком-то виде мы хотя бы что-нибудь… Не знаю, как у нас это получится в неполном составе.

— В Instagram вы сделали пост и опубликовали номер своей карты, чтобы люди вам присылали деньги на обратные билеты в Москву. Это действительно необходимость?

— Да, нам не на что улететь.

— Поклонники вас в этой ситуации поддерживают?

— Очень. Говорят, что это настоящий мужской поступок.

— Этот случай не испортил мнения о Екатеринбурге?

— У меня мнение о Екатеринбурге прекрасное. Как бы это смешно и парадоксально ни звучало, но благодаря одному негодяю мы встретили безумное количество прекрасных, честных, бескорыстных людей.

Дворец молодёжи к сорванному концерту никакого отношения не имеет, как объяснили Е1.RU в пресс-службе, они лишь предоставляют площадку, а всей организацией занимаются другие люди. Организатор Григорий Вяткин, которого обвиняет Макс Покровский , рассказал нам другую версию всего происходящего.

— Концерт отменён потому, что не собрали сумму, которой бы хватило на выполнение всех обязательств. Разговоры об этом я начал вести с группой ещё в прошлую пятницу, на что мне сказали: «Вы что, в последние дни все покупают. Давайте будем ждать». Я им каждый день всё докладывал. В среду я им сказал: давайте всё-таки рассмотрим варианты переноса концерта на осень. Потому что при той экономике, какая сейчас есть, у меня вообще ничего не вырастает. Мне пришлось бы вкладывать порядка 400 тысяч рублей.

По словам Григория, группа «Ногу свело» пошла ему навстречу и опустила сумму гонорара на 50 тысяч рублей. Офис и Максим готовы были остаться без оплаты, но музыкантам надо было платить и больше они опуститься не смогли.

— На этих условиях мы договорились, что попробую всё организовать, но было необходимо вложить ещё 300 тысяч либо надеяться, что у меня ещё придут и на 300 тысяч купят билеты. И вчера я резюмировал, что я не готов доплатить гонорар.

На концерт группы купили 300 билетов на 500 тысяч рублей. Стоимость билетов — от 800 до 4000 рублей. По подсчётам организаторов, концерт мог бы состояться, если бы билетов продали на 800 тысяч рублей.

— Утром я узнаю, что Максим прилетел, мне позвонили из полиции и сказали, что я его не встретил. А я даже не знал, что он едет, меня никто не предупредил.

— Что сейчас делать людям, которые купили билеты?

— Билеты необходимо сдать в кассы, где покупали, деньги вернут.

В Ben Hall объяснили, что к ним можно будет пройти по этим же билетам, а тот, кто не успел купить, может взять на входе. Эту информацию подтвердили и организаторы.