«Нарисуйте лучше улыбки на лицах горожан»: Иван Ургант раскритиковал ростовский «дом с болельщиками»

В своем очередном выпуске программы «Вечерний Ургант», который вышел в эфир 24 мая, Иван Ургант раскритиковал разрисованный «дом с болельщиками» на проспекте Шолохова в Ростове. Фотографии старого здания, в окнах которого появились фанерки с нарисованными на них людьми, в последнее время разошлись по всем крупнейшим пабликам страны в соцсетях, вызвав целую бурю эмоций у пользователей интернета.

Не остался в стороне и язвительный Ургант, уделивший в своем шоу несколько минут нашумевшему дому.

— До чемпионата мира по футболу осталось три недели, и тут, что называется, последние приготовления и последние мазки. В Ростове-на-Дону появился баннер Welcome! FIFA World Cup. Russia 2018, а также нарисованные на окнах силуэты, — сказал Ургант. — Зачем тратить столько краски и рисовать счастливых людей, достаточно было бы нарисовать улыбки на лицах горожан.

Ведущий предположил, что таким шутливым образом донская столица готовится к чемпионату мира по футболу. Ургант, правда ошибся, заявив, что деньги на данное художество выделила администрация города.

161.ru выяснил, что красоту на полуразрушенном доме решил навести собственник здания, который выкупил его. Именно он за свои средства и нанял художников, чтобы те украсили аварийное строение. Следите за новостями на нашем сайте. В ближайшее время мы опубликуем интервью с автором рисунков и расскажем, почему именно счастливых болельщиков решил изобразить художник.