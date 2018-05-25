Ещё
«Нарисуйте лучше улыбки на лицах горожан»: Иван Ургант раскритиковал ростовский «дом с болельщиками»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет

«Нарисуйте лучше улыбки на лицах горожан»: Иван Ургант раскритиковал ростовский «дом с болельщиками» 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
В своем очередном выпуске программы «Вечерний Ургант», который вышел в эфир 24 мая, Иван Ургант раскритиковал разрисованный «дом с болельщиками» на проспекте Шолохова в Ростове. Фотографии старого здания, в окнах которого появились фанерки с нарисованными на них людьми, в последнее время разошлись по всем крупнейшим пабликам страны в соцсетях, вызвав целую бурю эмоций у пользователей интернета.
Не остался в стороне и язвительный Ургант, уделивший в своем шоу несколько минут нашумевшему дому.
— До чемпионата мира по футболу осталось три недели, и тут, что называется, последние приготовления и последние мазки. В Ростове-на-Дону появился баннер Welcome! FIFA World Cup. Russia 2018, а также нарисованные на окнах силуэты, — сказал Ургант. — Зачем тратить столько краски и рисовать счастливых людей, достаточно было бы нарисовать улыбки на лицах горожан.
Ведущий предположил, что таким шутливым образом донская столица готовится к чемпионату мира по футболу. Ургант, правда ошибся, заявив, что деньги на данное художество выделила администрация города.
161.ru выяснил, что красоту на полуразрушенном доме решил навести собственник здания, который выкупил его. Именно он за свои средства и нанял художников, чтобы те украсили аварийное строение. Следите за новостями на нашем сайте. В ближайшее время мы опубликуем интервью с автором рисунков и расскажем, почему именно счастливых болельщиков решил изобразить художник.
161.ru: последние новости
В Ростове машина опрокинулась на крышу после удара в дверь На донском фестивале балета выступят артисты из Берлина, Астаны и Санкт-Петербурга В Ростове 24 мая запретят продажу алкоголя
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: угадаете ли вы фильм по крылатой фразе?1
«Приключения Тириона в России» взорвали Сеть4
Как живут актёры с дефектами внешности4
Летний сад перевели для иностранцев с ошибкой4
Когда второстепенные киногерои затмили главных
Видео
03:39
Валерия Гай Германика сняла клип для «Снайперов»
Концерты
00:14
«Приключения Тириона в России» взорвали Сеть
ТВ
00:30
Ведущая остановила коня на скаку в прямом эфире
ТВ В мире
08:15
Что делают актёры, пересевшие за камеру
Кино
02:20
Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек
Концерты
10:07
Фильмы, которые всех взорвут в следующем году
Кино
05:53
Тимати и Крид высмеяли модных рэперов в новом клипе
Концерты
10:30
Какие секреты кинотеатры так тщательно охраняют
Кино
06:02
Съемки в триллерах пугают актеров
Кино
14:48
Когда второстепенные киногерои затмили главных
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение