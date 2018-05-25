В Чкаловске пройдет фестиваль национальных культур под девизом «Русский лен с французским шиком»

фото www.gorodchkalovsk.ruВ Чкаловске пройдет фестиваль национальных культур под девизом «Русский лен с французским шиком»2 июня в Чкаловске состоится VI областной фестиваль национальных культур «Солнечный круг» и выставка-продажа «Гипюра сказочный узор», который приурочен к Году национальных культур.

Сотни мастеров декоративно-прикладного творчества Нижегородской, Ивановской, Костромской, Кировской и других областей посетят родину нижегородского гипюра, где покажут свое мастерство. Гостей праздника ждут ярмарка сельских подворий, дегустация блюд русской национальной кухни, огромное количество мастер-классов, народные игры и забавы.

В этом году фестиваль проходит под девизом «Русский лен с французским шиком». Франция не является родиной кружева, однако именно эта страна подарила миру разнообразные техники плетения и красивое слово «гипюр», которое во всем мире стало синонимом роскоши и утонченного вкуса. Организаторы подготовили для гостей фестиваля презентации духов, дегустации блюд французской кухни, выступления уличных фокусников и актеров, интерактивные фотозоны и море цветов.

Все желающие смогут попробовать свои силы в спортивных играх «Футболеем всей Россией», флешмобе «Я люблю гипюр», а также принять участие в праздничной программе «Детство — это я и ты!»

Также в этот день будет возможность стать обладателем сертификата на сумму 10 000 рублей на приобретение любой понравившейся продукции предприятий НХП. Подробная информация размещена на сайте — chkalovsk-tur.ru и http://www.gorodchkalovsk.ru/ru/

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