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В Чкаловске пройдет фестиваль национальных культур под девизом «Русский лен с французским шиком»
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В Чкаловске пройдет фестиваль национальных культур под девизом «Русский лен с французским шиком» 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
фото www.gorodchkalovsk.ruВ Чкаловске пройдет фестиваль национальных культур под девизом «Русский лен с французским шиком»2 июня в Чкаловске состоится VI областной фестиваль национальных культур «Солнечный круг» и выставка-продажа «Гипюра сказочный узор», который приурочен к Году национальных культур.
Сотни мастеров декоративно-прикладного творчества Нижегородской, Ивановской, Костромской, Кировской и других областей посетят родину нижегородского гипюра, где покажут свое мастерство. Гостей праздника ждут ярмарка сельских подворий, дегустация блюд русской национальной кухни, огромное количество мастер-классов, народные игры и забавы.
В этом году фестиваль проходит под девизом «Русский лен с французским шиком». Франция не является родиной кружева, однако именно эта страна подарила миру разнообразные техники плетения и красивое слово «гипюр», которое во всем мире стало синонимом роскоши и утонченного вкуса. Организаторы подготовили для гостей фестиваля презентации духов, дегустации блюд французской кухни, выступления уличных фокусников и актеров, интерактивные фотозоны и море цветов.
Все желающие смогут попробовать свои силы в спортивных играх «Футболеем всей Россией», флешмобе «Я люблю гипюр», а также принять участие в праздничной программе «Детство — это я и ты!»
Также в этот день будет возможность стать обладателем сертификата на сумму 10 000 рублей на приобретение любой понравившейся продукции предприятий НХП. Подробная информация размещена на сайте — chkalovsk-tur.ru и http://www.gorodchkalovsk.ru/ru/
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