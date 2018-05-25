«Сам сел, всех друзей сдал, еще и их дожали»

Все рисунки на стенах в Москве теперь будут согласовываться с жильцами и властями. На этой неделе мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон, закрепляющий «порядок нанесения надписей, изображений путем прокраски, наклейки или росписи в технике граффити и иными способами». Несанкционированные рисунки будут удалять сами их авторы, либо владельцы зданий, либо городские власти.

Сообщается, что в ближайшее время в Москве проверят рисунки, расположеные на пути участников и гостей ЧМ-2018 к стадионам и другим объектам инфраструктуры турнира. Остальные рисунки будут приведены в соответствие с новым законодательством в течение полугода. МОСЛЕНТА выяснила у граффити райтера Миши Моста, преобразится ли от этого город и не слишком ли сильно перекрыли кислород московским уличным художникам.

Миша Мост, российский художник, граффити райтер

Нелегальные граффити и позитивные муралы? Как, по-вашему, разрисованных фасадов в Москве теперь станет ощутимо меньше?

Мне кажется, это мало что переменит в городе. Да, в Москве стали сейчас систематически закрашивать граффити, это не 1997-й или 2005-й, когда все нарисованное «висело» по два-три года.

Но надо различать граффити — нелегальное уличное искусство, главным образом выстроенное на шрифтах и тэгах — автографах райтеров, и стрит-арт или муралы — масштабные настенные рисунки, которые, как правило, наносятся легально, по согласованию с городом.

Интересно, конечно, как теперь будут регулировать всю эту настенную живопись в городе? Представители администрации будут ходить, проверять соответствие изображений каким-то нормативам, вычислять, кому принадлежат фасады?

Невесело, конечно, будет владельцам зданий, по которым примут решение — закрасить изображение. Придется связываться с покраской или учиться, как оттирать граффити. Не удивлюсь, если на этой волне какие-то бизнесы появятся, типа «Закраска24» — очистка фасадов в любое время суток. У меня, кстати, есть знакомый граффитчик в Варшаве, который как раз создал такую фирму. У него небольшой минивэн, растворители, краски, его периодически вызывают на заказы — отмывать граффити.

Утвержденные фасады? А насколько, вообще, жизненна эта процедура: утвердить эскиз с жильцами или владельцами здания, и только потом наносить изображение?

Нормально. Сейчас практика разная: когда делают стрит-арт, экспертиза всегда есть. Жителям, бывает, показывают эскиз, а бывает, что районная администрация принимает решение. Что, в общем-то, странно: жильцам ведь потом на это смотреть. Другой момент — что жильцы, что представители управляющих компаний, не сведущие в искусстве, многого могут не понять, блокировать. ? А экстренная проверка фасадов на маршрутах спортсменов и болельщиков ЧМ-2018? Как думаете, многие фасады закрасят?

Вряд ли. Ведь город проводил все фестивали стрит-арта, чиновники представляют, какие фасады разрисованы, все это было утверждено. За последние лет пять порядка тысячи фасадов так в Москве раскрасили, а может и больше. Я так понимаю, сейчас проведут их ревизию. Все будет зависеть от того, кто это все будет утверждать и принимать решения: что оставлять, а что закрашивать? Если это будет комиссия, то хорошо бы включить туда кого-то из архитекторов, людей со стороны искусства. ? Да, и интересно, какие изображения и сюжеты станут «убирать».

По крайней мере до сих пор допускали до работ самые разные темы. Были, например, фестивали «Большой мост», «Лучший город земли», и в основном художники делали работы на свои темы, вплоть до геометрических абстракций. Надо понимать, что если такие художники, как Бэнкси, рисующие нелегально, делают работы с мэсэджем, с социальной критикой, то оформительский стрит-арт — всегда позитивный: улыбающиеся девочки, цветочки. Там особенно и блокировать-то нечего.

Легализация изображений

Когда город лет пять назад впервые столкнулся с легализацией изображений на стенах и фасадах, там поначалу все очень долго согласовывалось. У нас в первый раз когда с чем-то сталкиваются, всегда поначалу боятся. Помню, один рисунок на Цветном бульваре, там такие животные с дырками, его раз 20 согласовывали. А потом легче пошло, раз-раз: неделю это уже занимало. Город формат принял, стал выделять большие стены под фестивали, кураторы искали под них художников. И все пошло быстрее, местные администрации потом, утверждая эскизы, уже не всегда и на мэрию оглядывались.

До сих пор при мэрии не было такого органа или человека, который централизовано занимался бы темой росписи стен. Теперь, наверное, будет. Посмотрим, может, и проще будет напрямую приходить и общаться. Хорошо, если это будут люди, близкие к искусству. До сих пор часть фасадов «проходила» через главного архитектора Москвы — нормальная практика.

Зачистка от рекламы? Думаю, эта зачистка фасадов в первую очередь коснется рекламы. Ведь на многих фасадах, на которых при Капкове появились большие росписи, их впоследствии зарисовали, заменив рекламой.

Да, из-за футбола сейчас посдирали много рекламы, причем не только в Москве, в Самаре, например: города проведения мероприятий должны соответствовать стандартам УЕФА , насколько я знаю.

Вряд ли сейчас массово исчезнут интересные работы с фасадов. Они пропадают по-другому, по одной, в основном в связи с тем, что дома реставрируются. Тот рисунок на Цветном бульваре, о котором я говорил, жил лет 6, пока ремонт дома не начался. Гарантия на краску от производителя часто — 3 года, а здесь — 6 лет, уже неплохо. Другой момент — надо обновлять утраченные изображения, или в новых местах делать.

А так я даже не знаю, сейчас вообще такое бывает, чтобы изображение на фасаде закрашивали? Когда где-то поднимается паника: «Рисунки закрашивают»!, — я обычно просматриваю выложенные фотографии, и каждый раз вижу, что там какие-то ремонтные работы ведутся.

Граффити в Москве и Нью-Йорке? Ясно. А для нелегальных граффитчиков по-прежнему остаются стены вдоль железнодорожных путей, заброшенные промзоны и дома. То есть, они по-прежнему находят в городе места, чтобы рисовать без утверждения эскизов.

Да. Вдоль железки в мае, случается, закрашивают, а так — можно рисовать. А в городе всем понятно: если ты рисуешь на улице в каком-то интересном месте, тебя могут закрасить. Что этому удивляться? Это временное искусство. И если бы Бэнкси утверждал заранее эскизы своих работ, вряд ли он стал бы великим. А их тоже вандалят, закрашивают, куски стен выдирают, чтобы в галерее потом поставить. Бывает, люди из нелегального рисования переходят в легальное, и вот — пекутся о своих работах, не дай Бог закрасили! Не знаю, я лично к этому спокойно отношусь: закрасили и закрасили. Если ты уличный художник — пойди, нарисуй еще.

Нет ведь такого, что закрасили, и все, художник перестает рисовать. Нет, он идет следующие работы делает в спокойных каких-то местах. В Лондоне, в Нью-Йорке тоже по центру ходишь — не везде граффити найдешь, даже при большом желании. Потом выезжаешь в район подальше, и там уже начинается. ? То есть, стрит-арт художникам и граффитчикам у нас нормально, в принципе, живется?

У нас еще мягко относятся. Вот где гайки закрутили по полной, так это в Нью-Йорке: всех граффитчиков переписали, база данных огромная. Специальное отделение полиции этим занимается — vandal squad. То же самое в Германии: когда заявляют о новом граффити, они приходят, фотографируют, определяют, чья работа, в папочку подшивают. Потом, когда ловят человека, ему все это предъявляют, начисляют штрафы сумасшедшие, по 500 евро за рисунок бывает. И плати тысяч 30, или в тюрьме сиди, или ходи на исправительные работы, заборы закрашивай. Еще и по полной программе их раскатывают: сам сел, всех друзей сдал, еще тех дожали… Это такие внутренние истории, люди со стороны их и не знают.

У нас все попроще. На метро, конечно, можно жестко попасть, или если поезда разрисовывать, а в городе все нормально. Ведь нет у нас случаев, чтобы граффитчик получил 200 тысяч евро штрафа или три года в тюрьме отсидел. А в Штатах, в Европе таких — полно.