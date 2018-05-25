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Культурный центр «Вдохновение» в каникулы ждет детей на летние программы
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Культурный центр «Вдохновение» в каникулы ждет детей на летние программы 

Ясенево 1 час назад
Фото: Ясенево
Масса интересного ожидает маленьких ясеневцев в дни летних каникул. Для детей, которые проведут лето в городе, культурный центр «Вдохновение» приготовил по-настоящему вдохновляющие летние программы.
Летняя программа «Экосмена». Биология и экология кажутся скучными и неинтересными предметами. И это правда, если сидеть в городе и читать учебники. В рамках летней программы ребята не будут сидеть на месте, а отправятся в мини-поход в особо охраняемую природную территорию конно-спортивного комплекса «Битца», где смогут покормить оленей, лошадей и научатся распознавать редкие растения. Примут участие в познавательных мастер-классах и попробуют себя в роли дизайнера, мастера, эколога, исследователя и даже городского садовода, посадив свой мини-огород. Посетят новейшую эко-зону в парке «Зарядье» и даже смогут побывать в настоящей ледяной пещере.
Летняя программа «Медиа». Три основных направления смены погрузят участников в тонкости профессии фотографа, блогера и телеведущего. Вместе с наставниками программы ребята познакомятся с историей появления первых медиа, изучат основы фотографии, посетят самую продвинутую фотолабораторию Москвы «FOTOLAB», возьмут первые интервью и пообщаются с профессиональными фотографами крупнейших российских фотостудий. В конце смены ребята представят свои авторские проекты, запишут юмористический вайн и презентуют свои странички в социальных сетях.
Летняя программа «Мюзикл». Это настоящая лаборатория кино-театрального искусства, где каждый участник сможет попробовать свои силы в актерском мастерстве, освоении различных вокальных техник и стилей танца.
Куратором смены станет актриса театра и кино, певица, финалистка проекта «Голос» Юлия Пак. Участники смены пройдут мастер-класс от известного актера мюзиклов и из «первых уст» узнают секреты жанра. Посетят экскурсию в Большом Московском цирке и увидят, как создаются декорации и возникают сценические образы новых героев. В последний день смены юных актеров и певцов ждет отчетный спектакль-мюзикл, где у каждого будет своя роль.
Все программы реализуются с 10.00 до 14.00 в будние дни (ребенок может остаться в центре на бесплатную досуговую программу до 18.00).
Питание организуется самостоятельно (мы принимаем домашнюю еду в ланчбоксах и организуем совместный обед всех ребят в Культурном центре. Также при желании ребенок может пойти на обед домой).
Набор детей в группы проходит до конца мая 2018 года, В каждой смене предполагается по 10 участников.
Справки по телефону: 8 (495) 425-61-92 (с 10 до 19.00).
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