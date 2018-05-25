Ещё
Житель Башкирии задолжал детям 130 тысяч рублей
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет

Житель Башкирии задолжал детям 130 тысяч рублей 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Судебные приставы из Стерлитамака ищут 42-летнего Ильясова Сергея Анатольевича, который уклоняется от выплаты алиментов.
— Пока местонахождение гражданина остается неизвестным. По адресу регистрации он не проживает, не отвечает на телефонные звонки и, конечно же, не является на прием к судебному приставу-исполнителю, — пояснили ситуацию в ведомстве.
Кто видел этого человека, сообщите в дежурную часть по телефону: 8-347-273-56-40.
Отметим, что согласно федеральному закону «О персональных данных» судебные приставы-исполнители вправе распространять персональные данные без согласия должника. Так что, уважаемые читатели, если не хотите попасть в ленту новостей, не оставляете детей без алиментов.
ufa1.ru: последние новости
В Уфе пятилетний малыш провалился в яму на детской площадке В Уфе пройдет «Подиум зрелой красоты – 2018» В Уфе нашли погибшим пропавшего без вести Владимира Плотникова
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: угадаете ли вы фильм по крылатой фразе?1
«Приключения Тириона в России» взорвали Сеть4
Как живут актёры с дефектами внешности4
Летний сад перевели для иностранцев с ошибкой4
Когда второстепенные киногерои затмили главных
Видео
03:39
Валерия Гай Германика сняла клип для «Снайперов»
Концерты
00:14
«Приключения Тириона в России» взорвали Сеть
ТВ
00:30
Ведущая остановила коня на скаку в прямом эфире
ТВ В мире
08:15
Что делают актёры, пересевшие за камеру
Кино
02:20
Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек
Концерты
10:07
Фильмы, которые всех взорвут в следующем году
Кино
05:53
Тимати и Крид высмеяли модных рэперов в новом клипе
Концерты
10:30
Какие секреты кинотеатры так тщательно охраняют
Кино
06:02
Съемки в триллерах пугают актеров
Кино
14:48
Когда второстепенные киногерои затмили главных
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение