Житель Башкирии задолжал детям 130 тысяч рублей

Судебные приставы из Стерлитамака ищут 42-летнего Ильясова Сергея Анатольевича, который уклоняется от выплаты алиментов.

— Пока местонахождение гражданина остается неизвестным. По адресу регистрации он не проживает, не отвечает на телефонные звонки и, конечно же, не является на прием к судебному приставу-исполнителю, — пояснили ситуацию в ведомстве.

Кто видел этого человека, сообщите в дежурную часть по телефону: 8-347-273-56-40.

Отметим, что согласно федеральному закону «О персональных данных» судебные приставы-исполнители вправе распространять персональные данные без согласия должника. Так что, уважаемые читатели, если не хотите попасть в ленту новостей, не оставляете детей без алиментов.