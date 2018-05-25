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Бренд St. Friday Socks выпустил «инсайдерскую» карту для туристов к 315-летию Петербурга
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Бренд St. Friday Socks выпустил «инсайдерскую» карту для туристов к 315-летию Петербурга 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
Чулочно-носочный бренд St. Friday Socks отмечает 315-летие Петербурга выпуском карты с туристическими достопримечательностями. Однако на ней нет ни Эрмитажа, ни Исаакиевского собора, ни Спаса на Крови, ни даже схемы метро и графика развода мостов. Вместо них — «инсайдерские» локации, где гулять, вдохновляться, закусывать, выпивать, не спать и тратить — всего 73 места, которые команда St. Friday Socks «протестировала» сама и теперь советует туристам. В нетипичный авторский гид вошли: дорога от стадиона «Зенит» к башне «Лахта-центра», галерея «Свиное рыло», лекторий Эрмитажа, Музей Подводная лодка С-189, кафе «Брат», кластер Голицын Лофт, бар «На вина», рюмочная «Рядом», Дворы Конюшенной площади, универмаг Au Pont Rouge, Сенной рынок, Удельный рынок и Стрелка Васильевского острова, где летними вечерами танцуют танго, сальсу и «еще что-то латиноамериканское». Кроме того, на карте есть десяток интересных статистических фактов, например: «729 ступенек составляют самый длинный эскалатор в мире на станции метро Площадь Ленина» или «2100 тонн корюшки продается в Петербурге за один сезон».
«Карта бесплатная, — рассказывает основатель St. Friday Socks Сергей Тонков. — Мы будем вкладывать ее во все заказы из нашего интернет-магазина, а также развезем в указанные на карте заведения». Вскоре команда бренда выпустит большую коллекцию носков, гольф, худи, шорт, футболок, белья и аксессуаров для дома с символикой Петербурга — шавермой, корюшкой и бакланами, эскизы которых уже можно найти на карте.
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