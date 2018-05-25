В Волгограде пройдет «Литературная ночь»

К ежегодной всероссийской акции «Литературная ночь» присоединяется все большее количество городов-участников. В субботу, 2 июня, с 17-00 до 23-00 волгоградцев ждут в Волгоградской областной библиотеке для молодёжи. В программе вечера: разговор о молодой волгоградской литературе, творческий отчёт литературного проекта «Вслух», а также лекция и мастер-класс.

В 17-00 «Литературную ночь» откроет разговор за круглым столом «Молодая волгоградская литература — какая она?». Перед слушателями выступят поэт, член Союза писателей РФ Валерий Белянский, доктор филологических наук, профессор ВГСПУ Надежда Тропкина, поэт, член Союза писателей РФ Елизавета Иванникова, поэт, член Союза писателей РФ Елена Хрипунова, поэт, член Союза писателей РФ Никита Самохин и другие.

Затем участник клуба изучения японской культуры «Сатори» Сергей Бабенко прочтет лекцию «Кто есть кто в японской литературе». Начиная с самых первых художественных произведений Японии, слушатели проследуют до современных романов, останавливаясь на наиболее заметных авторах, таких, как Мурасаки Сикибу, Нацуме Сосэки и Рюноске Акутагава.

В завершение встречи за круглым столом представители молодой волгоградской литературы — участники литературного проекта «Вслух» — познакомят гостей вечера со своим творчеством, а участник проекта «Интеллектуальные среды» Валерия Копанева проведет мастер-класс «Слагаемые литературного мастерства».

Кроме того, организаторы обещают много красивой и качественной музыки. Отметим, что впервые культурная акция «Литературная ночь» состоялась в 2015 году в Нижнем Новгороде, а уже в следующем году к ней присоединились десятки других городов. Волгоград не стал исключением.