Раскрыты подробности съемок нового детектива «БАРС» со Снаткиной и Чумаковым

Съемки телесериала «БАРС» с Анной Снаткиной и Алексеем Чумаковым в главных ролях завершены. Всего к выходу готовится два сезона — 10 серий в первом и 24 серии — во втором.

Любитель женщин и развлечений Александр Барс (Чумаков) живет с матерью и дочерью в шикарном особняке и не знает забот. Роль матери Барса исполняет Народная артистка России Лариса Удовиченко , которую страна знает по картинам «Место встречи изменить нельзя» и «Мэри Поппинс, до свидания!».

Писатель узнает о преступнике, который копирует кровавые убийства из его романов. Расследует страшные преступления майор Мария Королева (Снаткина). В безбедной жизни Барса давно нет места ярким впечатлениям, — и теперь, подключившись к расследованию, он их получит сполна: вместе писатель и следователь пойдут по следу убийцы-подражателя, увлеченные процессом и, конечно, друг другом.

«БАРС» — это близкая к оригиналу адаптация американского сериала «Касл», в котором в течение восьми сезонов рассказывается история сложных отношений писателя, по книгам которого таинственный злодей совершает убийства, и красотки-детектива, которая эти убийства расследует. В заграничной версии долгий путь сыщиков закончился страстным романом и свадьбой. Создатели «БАРСА» обещают запутанную любовную линию, но пока не раскрывают ее финала.

Популярный «Касл» прославился не только сильным сюжетом, но и стильными съемками. Российский вариант не только обещает сохранить лучшие традиции нашумевшего детектива, но и привнести в историю немного отечественного колорита.

Пятый канал покажет первые серии долгожданного сериала уже в этом телесезоне.