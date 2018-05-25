Ещё
Письма из ГУЛАГа покажут в Москве
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет

Письма из ГУЛАГа покажут в Москве 

Ридус 40 минут назад
Фото: Ридус
Буквы неволи — совместный исследовательский проект Международного фестиваля «TYPOMANIA» и Государственного музея истории ГУЛАГа (Москва). Его конечная цель — создание масштабного визуального исследования, посвященного типографике, бытовавшей в системе лагерей ГУЛАГа.
С одной стороны, это буквы документов — машинопись отчетов и справок, бланки повесток и шифротелеграмм, грифы, печати, визы. За каждой буквой, за каждым нулем или запятой здесь стоят десятки, если не сотни, человеческих жизней.
С другой стороны — буквы писем на волю. Это буквы, испуганные цензурой, готовые к обыску, полуонемевшие, но пытающиеся передать родным одно единственное послание — весть о жизни. В невыносимых условиях люди делятся с родными и детьми не тем, что волнует, а тем, что пропустит сито перлюстрации: научными знаниями, какими-то бытовыми историями. О чем на самом деле эти письма, можно только догадываться. А можно взглянуть, как они написаны.
Где-то посередине между официальными документами и письмами — плакаты и лозунги, написанные лагерными художниками афиши, стенгазеты и прочие элементы «художественного оформления» действительности за колючей проволокой. Эти буквы, надписи и заголовки наиболее интересны и наиболее неоднозначны с точки зрения этической природы своего возникновения — они созданы заключенными и служат целям системы. С другой стороны, они позволяют художникам-заключенным выжить, избежав общих работ.
Первая выставка проекта «Буквы неволи» в рамках Международного фестиваля «TYPOMANIA» с одной стороны попытается обозначить границы исследования, а с другой — рассказать о ГУЛАГе языком типографики широкой молодой интеллектуальной аудитории.
Ридус: последние новости
«Ваше лицо — это чистый лист»: визажистка превратила себя в Мону Лизу Известный советский ученый-изобретатель оказался бездомным «Это кофеин»: странная речь мэра Новосибирска шокировала Рунет
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: угадаете ли вы фильм по крылатой фразе?1
«Приключения Тириона в России» взорвали Сеть4
Как живут актёры с дефектами внешности4
Летний сад перевели для иностранцев с ошибкой4
Когда второстепенные киногерои затмили главных
Видео
03:39
Валерия Гай Германика сняла клип для «Снайперов»
Концерты
00:14
«Приключения Тириона в России» взорвали Сеть
ТВ
00:30
Ведущая остановила коня на скаку в прямом эфире
ТВ В мире
08:15
Что делают актёры, пересевшие за камеру
Кино
02:20
Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек
Концерты
10:07
Фильмы, которые всех взорвут в следующем году
Кино
05:53
Тимати и Крид высмеяли модных рэперов в новом клипе
Концерты
10:30
Какие секреты кинотеатры так тщательно охраняют
Кино
06:02
Съемки в триллерах пугают актеров
Кино
14:48
Когда второстепенные киногерои затмили главных
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение