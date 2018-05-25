Письма из ГУЛАГа покажут в Москве

Буквы неволи — совместный исследовательский проект Международного фестиваля «TYPOMANIA» и Государственного музея истории ГУЛАГа (Москва). Его конечная цель — создание масштабного визуального исследования, посвященного типографике, бытовавшей в системе лагерей ГУЛАГа.

С одной стороны, это буквы документов — машинопись отчетов и справок, бланки повесток и шифротелеграмм, грифы, печати, визы. За каждой буквой, за каждым нулем или запятой здесь стоят десятки, если не сотни, человеческих жизней.

С другой стороны — буквы писем на волю. Это буквы, испуганные цензурой, готовые к обыску, полуонемевшие, но пытающиеся передать родным одно единственное послание — весть о жизни. В невыносимых условиях люди делятся с родными и детьми не тем, что волнует, а тем, что пропустит сито перлюстрации: научными знаниями, какими-то бытовыми историями. О чем на самом деле эти письма, можно только догадываться. А можно взглянуть, как они написаны.

Где-то посередине между официальными документами и письмами — плакаты и лозунги, написанные лагерными художниками афиши, стенгазеты и прочие элементы «художественного оформления» действительности за колючей проволокой. Эти буквы, надписи и заголовки наиболее интересны и наиболее неоднозначны с точки зрения этической природы своего возникновения — они созданы заключенными и служат целям системы. С другой стороны, они позволяют художникам-заключенным выжить, избежав общих работ.

Первая выставка проекта «Буквы неволи» в рамках Международного фестиваля «TYPOMANIA» с одной стороны попытается обозначить границы исследования, а с другой — рассказать о ГУЛАГе языком типографики широкой молодой интеллектуальной аудитории.