Ещё
В Беларуси поддержали авторов социальных проектов
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет

В Беларуси поддержали авторов социальных проектов 

Мир24 39 минут назад
В Беларуси проходит финал конкурса социальных проектов Social Weekend. Это крупнейший подобный форум в стране, передает телеканал «МИР 24».
В заключительный этап вышли 16 участников. Их идеи рассматривает жюри, которое состоит из бизнесменов, чиновников и общественников. Тройки лидеров не будет — поддержать могут любое количество проектов. Призовой фонд конкурса — 25 тысяч долларов.
«Я представляю проект «Падворкi». Это создание детских комнат рядом с работой взрослых, чтобы родители могли быть больше включены в жизнь своих детей», — говорит участница конкурса Наста Базар.
«Человек принесет идею на конкурс, дойдет до финала и получит поддержку в финале. На этом горизонт не заканчивается. Дальше, выше, выше. Все это будет не на словах, не устная договоренность, а легитимно и понятно, куда развиваться проекту», — отмечает организатор конкурса Александр Скрабовский.
За четыре года существования конкурса жюри рассмотрело более двух тысяч уникальных проектов. Около двухсот получили поддержку. Среди них — создание поисково-спасательного отряда «Ангел», IT-школа для слабослышащих и организация путешествий для пожилых людей.
В этом году организаторы подписали меморандум о взаимопонимании с Программой развития ООН. Это поможет вывести социальное предпринимательство страны на новый уровень.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Навыки выживания «Ладога» и «Крейсер Аврора»: в центре Петербурга хором спели 2000 человек Валерий Меладзе: У нас с Альбиной нет запретных тем
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: угадаете ли вы фильм по крылатой фразе?1
«Приключения Тириона в России» взорвали Сеть4
Как живут актёры с дефектами внешности4
Летний сад перевели для иностранцев с ошибкой4
Когда второстепенные киногерои затмили главных
Видео
03:39
Валерия Гай Германика сняла клип для «Снайперов»
Концерты
00:14
«Приключения Тириона в России» взорвали Сеть
ТВ
00:30
Ведущая остановила коня на скаку в прямом эфире
ТВ В мире
08:15
Что делают актёры, пересевшие за камеру
Кино
02:20
Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек
Концерты
10:07
Фильмы, которые всех взорвут в следующем году
Кино
05:53
Тимати и Крид высмеяли модных рэперов в новом клипе
Концерты
10:30
Какие секреты кинотеатры так тщательно охраняют
Кино
06:02
Съемки в триллерах пугают актеров
Кино
14:48
Когда второстепенные киногерои затмили главных
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение