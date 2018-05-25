Группа «Ногу свело!» просит проверить на махинации организатора концерта в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая. / ТАСС /. Лидер рок-группы «Ногу свело!» Макс Покровский написал заявление в полицию с просьбой проверить на предмет мошенничества организатора концерта в Екатеринбурге. Об этом в пятницу ТАСС сообщил директор рок-группы Никита Калашников.

"Мы по прилету в аэропорт Кольцово в Екатеринбург сразу обратились в полицию с просьбой проверить организатора концерта на предмет мошенничества. Заявление лично писал Макс Покровский, нам выдали талончик о том, что наше заявление в полицию принято", — сказал Калашников.

В пресс-службе управления на транспорте МВД по Уральскому федеральному округу ТАСС подтвердили, что заявление от лидера «Ногу свело!» поступило. «Оно зарегистрировано и будет рассмотрено в соответствии с действующим законодательством», — сказали ТАСС в пресс-службе. ТАСС пока не располагает комментарием представителя организаторов мероприятия.

По словам Калашникова, поводом для написания заявления стало нарушение условия контракта со стороны организатора концерта «Ногу свело!» в Екатеринбурге.

"Вечером 24 мая организатор отменил концерт не в рамках заключенного ранее с ними договора. Естественно, Максим решил, что страдают его поклонники, которые купили билеты, поэтому он принял решение обратиться в полицию. По прилету в Екатеринбург мы были удивлены, что не нашли на страницах организатора никакой информации об отмене концерта, билеты на отмененный концерт продаются. Максим решил обратиться в полицию, чтобы те проверили организатора концерта на предмет мошенничества", — сказал Калашников.

"Ногу Свело!" — современная российская рок-группа из Москвы. Популярность музыканты получили в начале 1990-х годов. Лидером и автором практически всех текстов и музыки является основатель группы Макс Покровский. В этом году группа отмечает 30-летний юбилей.