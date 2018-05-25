Ещё
Группа «Ногу свело!» просит проверить на махинации организатора концерта в Екатеринбурге
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет

Группа «Ногу свело!» просит проверить на махинации организатора концерта в Екатеринбурге 

ТАСС 35 минут назад
Фото: ТАСС
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Лидер рок-группы «Ногу свело!» Макс Покровский написал заявление в полицию с просьбой проверить на предмет мошенничества организатора концерта в Екатеринбурге. Об этом в пятницу ТАСС сообщил директор рок-группы Никита Калашников.
"Мы по прилету в аэропорт Кольцово в Екатеринбург сразу обратились в полицию с просьбой проверить организатора концерта на предмет мошенничества. Заявление лично писал Макс Покровский, нам выдали талончик о том, что наше заявление в полицию принято", — сказал Калашников.
В пресс-службе управления на транспорте МВД по Уральскому федеральному округу ТАСС подтвердили, что заявление от лидера «Ногу свело!» поступило. «Оно зарегистрировано и будет рассмотрено в соответствии с действующим законодательством», — сказали ТАСС в пресс-службе. ТАСС пока не располагает комментарием представителя организаторов мероприятия.
По словам Калашникова, поводом для написания заявления стало нарушение условия контракта со стороны организатора концерта «Ногу свело!» в Екатеринбурге.
"Вечером 24 мая организатор отменил концерт не в рамках заключенного ранее с ними договора. Естественно, Максим решил, что страдают его поклонники, которые купили билеты, поэтому он принял решение обратиться в полицию. По прилету в Екатеринбург мы были удивлены, что не нашли на страницах организатора никакой информации об отмене концерта, билеты на отмененный концерт продаются. Максим решил обратиться в полицию, чтобы те проверили организатора концерта на предмет мошенничества", — сказал Калашников.
"Ногу Свело!" — современная российская рок-группа из Москвы. Популярность музыканты получили в начале 1990-х годов. Лидером и автором практически всех текстов и музыки является основатель группы Макс Покровский. В этом году группа отмечает 30-летний юбилей.
ТАСС: последние новости
Комплекс Михайловского замка в Петербурге восстановят в ближайшие три года Парк-музей с ледовыми дорожками "Страна хоккея" появится в Петербурге в 2020 году РИО объявило конкурс на создание памятника Александру III в Гатчине
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: угадаете ли вы фильм по крылатой фразе?1
«Приключения Тириона в России» взорвали Сеть4
Как живут актёры с дефектами внешности4
Летний сад перевели для иностранцев с ошибкой4
Когда второстепенные киногерои затмили главных
Видео
03:39
Валерия Гай Германика сняла клип для «Снайперов»
Концерты
00:14
«Приключения Тириона в России» взорвали Сеть
ТВ
00:30
Ведущая остановила коня на скаку в прямом эфире
ТВ В мире
08:15
Что делают актёры, пересевшие за камеру
Кино
02:20
Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек
Концерты
10:07
Фильмы, которые всех взорвут в следующем году
Кино
05:53
Тимати и Крид высмеяли модных рэперов в новом клипе
Концерты
10:30
Какие секреты кинотеатры так тщательно охраняют
Кино
06:02
Съемки в триллерах пугают актеров
Кино
14:48
Когда второстепенные киногерои затмили главных
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение