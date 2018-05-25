Выходные в Нижнем Новгороде: празднуем Троицу, едем дружить на «Арзамасского гуся» и бежим марафон

Пятница, 25 мая Детская программа на теплоходе «Школа капитана Врунгеля»

Для детей и их родителей предлагается прекрасная интерактивная развлекательная прогулка на теплоходе — полуторачасовое представление с конкурсами и весёлыми заданиями. В конце мероприятия все юные ученики капитана Врунгеля получают памятные дипломы. А пока дети развлекаются — родители могут выйти на верхнюю палубу и полюбоваться прибрежными видами. (0+)

Где: Теплоход «Светлояр», Причал на ул. Черниговской (первый причал от Метромоста). Во сколько: 15:00. Цена: 100–800 руб.

Первенство города Нижнего Новгорода по кикбоксингу

С 25 — 27 мая в зале бокса Дворца спорта им. В. С. Коноваленко состоится открытое Первенство города Нижнего Новгорода по кикбоксингу, посвященное Дню защиты детей. В соревнованиях примут участие спортсмены из клубов города и области в возрасте 10–18 лет в дисциплине лайт-контакт.

25 мая в 15:00 открытие, торжественная часть, предварительные бои. 26 мая в 15:00 полуфинальные поединки. 27 мая в 12:00 финал, награждение. (6+)

Где: Дворец спорта им. В. С. Коноваленко, ул. Лоскутова, 10; зал бокса. Во сколько: 15:00. Цена: вход свободный.

Сахаровский фестиваль. Государственный Квартет имени Бородина

Квартет имени Бородина — уникальное явление в истории музыкальной культуры не только России, но и всего мира. Этот легендарный ансамбль снискал репутацию одного из лидеров мирового квартетного музицирования, а феноменальное творческое долголетие Квартета еще в 1995 году было отмечено «Книгой рекордов Гиннеса». В составе квартета Народный артист Армении Рубен Агаронян (1-я скрипка), Лауреат международных конкурсов Сергей Ломовский (2-я скрипка), заслуженный артист России Игорь Найдин (альт) и заслуженный артист России ВладимирБальшин (виолончель). В программе прозвучат Квартет Ми-бемоль мажор № 10 Шуберта, Квартет № 8 до минор Шостаковича, Квартет № 1 Ля мажор Бородина. (6+)

Где: Нижегородская филармония, Кремль, корп. 2. Во сколько: 18:30. Цена: 600–1000 руб.

Концертная развлекательная программа: «Прощай, школа!»

На Главной сцене Автозаводского парка пройдёт концертная развлекательная программа, во время которой вас будут радовать своими выступлениями участники концертного проекта «БА'RS & STARS». В программе только музыкальные хиты, танцы, конкурсы, призы и многое другое. В финале праздника сотни светящихся шаров взлетят над главной площадью парка в тёмное небо. (12+)

Где: Автозаводский парк, центральная сцена. Во сколько: 18:00–22:00. Цена: вход свободный.

Фестиваль водных фонариков

Сказочной красоты действо запланировано на вечер 25 и 26 мая: в городе пройдёт Фестиваль водных фонариков. Он появился в Санкт-Петербурге 5 лет назад. В 2017 количество городов России и Белоруссии, где прошёл фестиваль, превысило 100, а в 2018 их станет еще в два раза больше! Вас ждёт живая музыка виртуозов скрипки и саксофона, яркое шоу и тысячи фонариков на водной глади! Приходите, чтобы загадать желание — или просто насладиться атмосферой. Фестиваль состоится в любую погоду! (0+)

Где: Парк им. 1 Мая, ул. Октябрьской Революции, 31; станция метро «Чкаловская». Во сколько: 21:00. Цена: вход свободный, комплект участника — 300 руб. (в продаже с 20:00).

Суббота, 26 мая Вечер вокальной музыки

Студенты консерватории по классу вокала дают открытый концерт. В программе прозвучат произведения российских и зарубежных композиторов. А аккомпанировать на фортепиано исполнителям будет талантливый импровизатор-пианист, выпускник Нижегородской государственной консерватории им. М. И. Глинки, ныне профессор Геннадий Курсков. (6+)

Где: Консерватория им. Глинки, ул. Пискунова, д.40; малый зал. Во сколько: 19:00. Цена: вход свободный.

Фестиваль городских культур

Невероятный фестиваль для разновозрастной молодёжи пройдёт павильоне бывшей фабрики «Восход». Вас ждут: — с 12:00 до 16:00 — битбокс-шоу, музыкальный джем, брейкданс, диджеи, показ и распродажа уличной модной одежды, стрит-арт, фудкорт, кальяны, барбекю и настольные игры; — в 16:30 — фильм про стрит-арт «GIRL POWER»;— с 18:00 до 22:00 — музыкальная программа «Open Mic: ВСЕ СВОИ! — с 22:00 до 6:00 — NIGHTPARTY SESSION: CLOSING SEASON. (16+)

Где: „Фабрика Восход“, Нижневолжская Набережная 19; Вход в ворота между „Жарой“ и „Зажигалкой“. Во сколько: 12:00–6:00. Цена: 12:00–16:00 — вход свободный,16:00–22:00 — 200 руб., 22:00–06:00 — 500 руб.

Фестиваль „300 спорттанцев“

В это же время в МЕГЕ состоится молодёжный фестиваль „300 спорттанцев“, посвящённый спорту, танцам и уличному искусству. Гостей торгового центра ждет насыщенная развлекательная программа: зажигательные танцевальные баттлы под диджейские сеты, тренировки на открытом воздухе и чемпионат по гироскутерам. Также все желающие смогут попробовать вкуснейший стрит-фуд и увидеть стильные граффити от лучших стрит-арт художников Ксюши Ласточки, Максима Трулова и Ивана Серого (Potishah). Финальным аккордом фестиваля станет концерт певицы Даны Соколовой — артистки музыкального лейбла Black Star. (0+)

Где: ТЦ МЕГА, д. Федяково; крытая парковка. Во сколько: 11:00–20:00. Цена: вход свободный.

Арзамасский Гусь

Кулинарный фестиваль „Арзамасский Гусь“ в седьмой раз приглашает поклонников вкусной еды и хорошей музыки. Темой фестиваля в этом году станет „Дружба народов“. В Арзамас съедутся шефы из самых разных регионов страны, чтобы провести совместные мастер-классы и рассказать об особенностях своей региональной кухни. На фестивале пройдут дружеские баттлы между аутентичными и нижегородскими поварами, а всех гостей накормят блюдами русской, кавказской, узбекской и азиатской кухни.

Программа: 12.00 — Начало работы города мастеров, фермерской лавки, детского города, ресторанного дворика, зоопарка. 12.00 — Детская игровая программа: танцевально-игровая солянка с Мультяшками. 13.00 — Торжественное открытие фестиваля. Приветственные слова организаторов и почетных гостей. Исполнение гимна фестиваля Валерием Сёминым . 13.20 — Выступление народных и эстрадных коллективов: ансамбль казачей песни „Разгуляй“ (Саранск), музыкальный коллектив „Веселые девчата“, детский ансамбль „Алиса“, мужской вокальный коллектива „Мурома“. 16.00 — Награждение победителей конкурса барбекю. 16.25 — Выступление народных и эстрадных коллективов: дуэт „Саквояж“, музыкальные дуэты: Надежда Орлова и Даша Понаморева, Катюшка и Алексей Сусловы, народный ансамбль „Отрада“. 17.30 — Танцевальный баттл: „TURBO-GO“, „Динамика“, „Карамель“. 18.30 — Выступление Майи Балашовой Сергея Плюснина . 19.30 — Интерактивное велотриал шоу. 20.00 — Специальный гость Валерий Сёмин (Москва). 21.00 — Концерт группы „TRUBETSKOY“ (Минск). 22.00 — Театрализованное световое шоу, торжественный спуск гуся на воду Морозовского озера. Праздничный салют. (0+)

Где: Профилакторий „Морозовский“, Арзамасский район. Во сколько: 12:00–22:00. Цена: 250 руб по предзаказу, 300 руб. на месте.

Выступление духового оркестра

Потрясающий концерт живой музыки можно будет посмотреть и послушать в Автозаводском парке: для нижегородцев и гостей города будет играть духовой оркестр „Сормовские зори“. Они исполнят любимые популярные мелодии и современные хиты. (0+)

Где: Автозаводский парк, главная сцена. Во сколько: 17:00–18:00. Цена: вход свободный.

Всероссийский фестиваль красок

26 и 27 мая с Парке 1 Мая состоится самое яркое, самое красочное — в прямом смысле этого года — событие года. Танцевальная музыка, тонны натуральной краски — и свободный вход без возрастных ограничений! (0+)

Где: Парк им. 1 Мая, ул. Октябрьской Революции, 31; станция метро „Чкаловская“. Во сколько: 14:00. Цена: вход свободный; пакет краски — 150 руб.

Этномузыкальная встреча „О гармошках“

На этой интересной встрече вы узнаете о истории и видах гармоней, услышите гармонные наигрыши разных народов и русские традиционные наигрыши, узнаете о кустарных промыслах Нижегородчины и услышите нижегородскую традиционную игру на гармони, а также узнаете о современной жизни этого прекрасного инструмента. Ведущая встречи — участница фольклорного обьединения „Покрова“ Мария Штиллер, а специальные гости — гармонисты Алексей Носов , Дмитрий Скородумов и Иван Кудрин. После лекции-концерта будет живое общение, чаепитие и музицирование. (12+)

Где: АРТфоника, ул. Ульянова, д.52 (Театр-студия „Образ“). Во сколько: 18:00. Цена: free donation на аренду помещения и сладости к чаю.

Воскресенье, 27 мая Зелёный марафон

27 мая в 56 городах России от Калининграда до Владивостока, а также на территории Казахстана и Республики Беларусь пройдёт Зелёный марафон „Бегущие сердца“, который проводится Фондом помощи детям „Обнажённые сердца“ и Сбербанком России . Эта масштабная спортивно-социальная акция стала доброй традицией и проводится седьмой год подряд. Любителям бега будут предложены различные дистанции, рассчитанные на разный уровень подготовки и возраст: детский и семейный забеги на 2 км, забег болельщиков на 200 метров, а также главные забеги — на дистанцию 4,2 км и 10 км (для участия в забеге на 10 км необходимо предоставить медицинскую справку). Также в программе — всевозможные развлечения для детей и взрослых: конкурс рисунков на асфальте, аквагрим, настольные и спортивные игры и многое другое.

Электронная регистрация на участие в забеге уже закрыта, но все желающие смогут зарегистрироваться на забег уже на месте в 9:00. (0+)

Где: парк „Швейцария“, пр. Гагарина, 35 (ост. Медицинская). Во сколько: 9:00–14:00. Цена: вход свободный, участие бесплатное, при желании можно оставить благотворительный взнос.

Троицкие гуляния

27 мая в этом году отмечается христианский праздник Троица. Троицкими гуляниями отмечалось окончание весны, пышное цветение природы. „Ой-да, Семик да Троица, нам девушкам да гуляние“ — праздник расцвета девичьей красоты. В эти дни люди отправлялись в рощу, на берег речки — завивать березки, „играть песни“ и пировать. Музей „Щёлоковский хутор“ традиционно приготовил для нижегородцев праздничную программу, в которой троицкие обряды, песни и хороводы, плетение венков, кумление, вождение коня, танцы, мастер-классы. В празднике примут участие: фольклорно-этнографические ансамбли „Свети-Свет“, „Синий Лён“, „Макошь“, „Оладушки“. (0+)

Где: Музей деревянного зодчества „Щелоковский хутор“, ул. Горбатовская, 41. Во сколько: 13:00. Цена: взрослый билет — 200 руб., льготный — 100 руб., школьный — 50 руб., для дошкольников — бесплатный билет.

Танцуй, Нижний!

Май. Танцуй. Обнимай. В Нижнем Новгороде стартует второй сезон проекта „Танцуй, Нижний“. Танцевальные мастер-классы под открытом небом тёплыми, летними вечерами для всех желающих — что может быть лучше?! В 18:00 — энергичная Zumba, в 18:40 — зажигательная сальса! (12+)

Где: Нижневолжская набережная, у катера „Герой“. Во сколько: 18:00 и 18:40. Цена: вход свободный.

Шоу двойняшек и близнецов „Один к одному“

В последнее воскресенье мая традиционно отмечается Всероссийский день близнецов. Во многих городах страны в этот день есть традиция — встречаться в парках вместе со своими детьми — двойняшками и близнецами. Нижний Новгород не стал исключением. В одном месте соберутся десятки похожих друг на друга людей от 0 до… В это воскресенье в парке Имени 1 Мая при поддержке Администрации Канавинского района состоится грандиозное шоу двойняшек и близнецов „Один к одному“. В программе: выступления артистов, подарки и розыгрыши, мастер-классы, конкурсы, фотозоны и ещё много всего интересного. Приглашаем всех желающих (и не только близнецов) на семейный праздник! (0+)

Где: Парк им. 1 Мая, ул. Октябрьской Революции, 31 (станция метро „Чкаловская“); главная сцена. Во сколько: 11:00. Цена: вход свободный.

Фестиваль волшебных шариков

На Нижний Новгород опустится ночь и начнётся сказка: сотни волшебных шаров в руках гостей праздника в один миг засияют теплом сердец, создавая непередаваемую атмосферу единения. В этот вечер вы увидите огненное и световое шоу, завораживающие мелодии согреют душу, а волшебный шар еще долгое время будет радовать глаз. (0+)

Где: Парк им. 1 Мая, ул. Октябрьской Революции, 31; станция метро „Чкаловская“. Во сколько: 21:00. Цена: вход свободный, стоимость шара — 400 руб.