Звезда «Секса в большом городе» нацепила клетку на голову

Склонность к эпатажу Сара Джессика Паркер унаследовала еще от своей героини Кэрри Брэдшоу . В жизни актрису можно частенько встретить в столь же немыслимых, порой фантастических образах, что так любила писательница с Манхэттена.

Но на этот раз 53-летняя актриса и владелица бутика туфель превзошла саму себя, появшись на мероприятии в золотом наряде императрицы с короной, больше похоже на клетку, на голове.

Столь необычный образ Паркер продемонстрировала на Met Gala в Нью-Йорке. Наряды гостей на ставшем уже традиционном торжественном ужине в «городе большого яблока» всегда поражают.

Но Сара, пожалуй, в этот раз отличилась больше коллег… Странное сооружение на голове актрисы называли то короной, то клеткой, то и вовсе шкатулкой с камнями.

Поспорить с такой прической может разве что светская львица Лена Ленина, которая в свое время появилась на Каннском кинофестивале со сплетенным из волос «торнадо» на голове! Тогда иностранные журналисты даже шутили, как бы прическа Лениной не накликала плохую погоду на Лазурный берег.

Что же до Сары Джессики Паркер, то она комментировать свой образ импаратрицы как либо отказалась, заявив журналистам, что у нее «просто такое настроение».

Любопытно, что скоро мы можем увидеть 53-летнюю актрису на экранах. Звезда не исключает, что в скором будущем начнутся съемки третьего полнометражного фильма о четырех подругах. К тому же, единственная преграда — это нежелание сниматься Ким Кэтролл , но и она может передумать.

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