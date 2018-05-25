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Навыки выживания
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Навыки выживания 

Мир24 18 минут назад
Изменившаяся экономическая ситуация в стране во времена Перестройки заставила русских людей по-настоящему озаботиться своим выживанием. За неимением лишних денег люди выдумывали самые необычные лайфхаки, чтобы облегчить и улучшить свою жизнь. Чинили то, что починить, казалось бы, невозможно, готовили то, что в другое время выбросили бы в помойку. Острый дефицит продуктов заставлял смекалку работать.
Как обходили «сухой закон» и мастерили самогонные аппараты? Кто делал конфеты из детского питания? Почему продавали места в очередях? Зачем сушили полиэтиленовые пакеты? И как еще хитрости позволили советским гражданам выжить? Узнаете совсем скоро.
Смотрите программу «Достояние республик. Восьмидесятые» 27 мая в 9:00 на телеканале «МИР».
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