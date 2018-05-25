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В трейлере новых «богатырей» князь оказался в постели с конем
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В трейлере новых «богатырей» князь оказался в постели с конем 

Tlum.ru 2 часа назад
Фото: Tlum.ru
Дождались! В Сети появился первый тизер нового мультфильма студии «Мельница» — «Три богатыря и Наследница престола». Девятая часть франшизы про богатырей выйдет, по традиции, под Новый год — 27 декабря. И трейлер показывает нам заболевшего князя в постели и рыдающего над ним коня Юлия.
В этот раз богатырям придется решить сложный политический вопрос. А если вдруг с князем что случится, кто же править будет? И правда, кто? Как мы помним, у князя есть племянница — Забава, которая вышла замуж за Елисея, и создатели обещают, что в этой части они вернутся. Но если будут выборы, как и предлагает конь Юлий, трон может достаться кому угодно.
Смотрим трейлер и ждем новые приключения героев в кино. Кстати, не забудьте проголосовать за наследника в правом верхнем углу видео.
Источник: Три богатыря
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