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В Нижнем Новгороде прошел «Губернаторский бал» для воспитанников детских домов, домов-интернатов и приютов Нижегородской области
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В Нижнем Новгороде прошел «Губернаторский бал» для воспитанников детских домов, домов-интернатов и приютов Нижегородской области 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
Помог в реализации столь необычного и масштабного проекта депутат областного Законодательного собрания, генеральный директор АО «АПЗ» Олег Лавричев. В усадьбе Рукавишниковых, как и 150 лет назад, звучал вальс, шелестели платья, а по паркету стучали каблучки. Восемь детских учреждений в течение нескольких месяцев разучивали исторические танцы, подбирали обувь, готовили платья, костюмы и украшения, чтобы встретить свой первый бал во всей красе.
— Мы с вами словно на том самом, описанном Толстым в романе «Вой­на и мир», первом балу Наташи Ростовой, — обратился к участникам член Совета Федерации Александр Вайнберг. — Пусть это впечатление сохранится у вас, чтобы вы смогли им поделиться с друзьями. Желаю от всего сердца, чтобы ваши мечты реализовались, а жизнь была окружена красотой, стремлением в будущее. Олег Лавричев, присутствовавший на мероприятии в числе почетных гостей, также обратился к молодым людям:
— Желаю, чтобы тот образ внутренней красоты и благородства, который вы демонстрируете сегодня, сопровождал вас по жизни. Чтобы любовь, взаимопонимание, поддержка друг друга и дальше сплачивали вас, укрепляя ваше содружество, в котором вы будете вместе двигаться по жизни. Поверьте, нам важно, по какому жизненному пути вы будете идти, какую цель перед собой поставите, какую профессию выберете. Я как руководитель завода хочу посоветовать выбирать профессиональную работу на промышленном предприятии. Нет ничего достойнее, чем создавать оборонный потенциал страны, делать карьеру инженера, мастера, рабочего высокой квалификации. В этом аспекте двери многих предприятий для вас открыты. Желаю вам держаться вместе, уважать, не забывать своих педагогов, дружить со спортом, закалять свой характер и стремиться к высоким целям.
Бал в лучших традициях XIX века включил в себя театральную постановку, бальные игры и, конечно же, исторические танцы в сопровождении струнного квартета. Звучали полька, мазурка, контрданс, полонез, менуэт, краковяк, кадриль, вальс. Арзамасские ребята из социального приюта для детей и подростков под руководством Натальи Шульте с танцевальной программой справились успешно.
— С первых дней репетиций мне было интересно ощутить вкус прошлого, — делится впечатлениями участница мероприятия из Арзамаса Ангелина Кирина. — Сложности, конечно, поначалу были, ведь мы привыкли танцевать под современную музыку. Но у нас все получилось.
Завершился праздник фотосессией и праздничным фуршетом во дворе усадьбы.
Мнения
Павел Солодкий, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области:
— Культура — это оболочка политики и экономики. Когда я увидел проект бала, то сказал, что идея гениальная. Идей рождается много, но так же много их и умирает, поскольку не находится того, кто поддержит, поможет финансами. Мне приятно, что Олег Вениаминович, очень занятой человек, делающий многое для Арзамаса и Нижегородской области, откликнулся и поддержал этот проект.
Людмила Шаравина, директор ГКУ «Социальный приют для детей и подростков города Арзамаса»:
— Это мероприятие очень значимое. Дети наши так довольны, что побывали здесь! Огромное спасибо Олегу Вениаминовичу за то, что пригласил нас принять участие в этом проекте.
Екатерина Мулюн.
Фото Елены Галкиной.
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