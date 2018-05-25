Боня: «Жалость — самое бесполезное чувство»

По завершении кинофестиваля Каннах Виктория Боня решила наведаться в Москву. На днях девушка провела своеобразную лекцию для учеников Высшей Школы Кино и Телевидения «Останкино» в которой особо похвалила формат реалити-шоу, а заодно вспомнила о начале своей карьеры.

Боня стала известна публике по скандальному проекту «Дом-2». После ухода с реалити-шоу Виктория выступала в качестве ведущей и модели, сейчас она работает над собственными проектами и обмолвилась, что ее пригласили на съемки фильма в Италию.

Публикация от Victoria Bonya (@victoriabonya)

23 Май 2018 в 11:49 PDT Несмотря на то что на периметре «Дома-2» Боня была относительно недолго, она призналась, что формат реалити на сегодня один из самых прибыльных. «Многие не хотели признавать нишу реалити, причем не только в России, но и на Западе. Возьмем самый известный пример — Ким Кардашьян , от которой в первое время отрекались, говорили: „Да кто она вообще такая?“ При этом Ким сделала головокружительную карьеру и зарабатывает хорошие деньги. Потому что ниша реалити — самая мощная. Я поняла это спустя много лет. Даже у певцов и актеров не такая большая аудитория. То, как устроен проект (»Дом-2»), безусловно, гениально. Это такая денежная машина, которая приносит доход участникам и продюсерам».

Виктория добавила, что участие в реалити-шоу — достаточно серьезная работа. А заодно напомнила, как сильно меняет жизнь популярность. «Не знаю, пошла бы я сегодня на проект или нет. Тогда мне было 20 с чем-то лет, у меня были другие приоритеты. Мне хотелось пробовать и изучать жизнь. А сейчас я мама, у меня есть дочка шести лет… Жалею ли я? Нет, в этом нет смысла. Вообще, жалость — это самое бесполезное чувство».