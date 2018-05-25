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В Культурном центре ЗИЛ запускают работу летнего читального зала
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В Культурном центре ЗИЛ запускают работу летнего читального зала 

Управа Даниловского района города Москвы 1 час назад
Фото: Даниловский вестник
Летний читальный зал Культурного центра ЗИЛ откроется уже в эту субботу, 26 мая. Об этом сообщает официальный сайт учреждения.
Так, в программе презентация летних проектов: лекцию из своего авторского цикла прочитает для гостей Артем Рондарев — она будет посвящена разбору песенных текстов. Далее Ольга Рубцова расскажет о теории памяти и о запуске ридинг-группы, который организуют в ближайшее время.
Все желающие также смогут обменяться своими любимыми книгами. Организаторы отмечают, что гости могут принести с собой 2-3 книги, которые не стыдно будет обменять на имеющихся Рэя Брэдбери, Сергея Довлатова и Курта Воннегута.
Начало в 14:30 на балконе взрослой библиотеки культурного центра. Вход свободный. К участию приглашаются все желающие любители хорошей литературы.
Фото: КЦ ЗИЛ
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