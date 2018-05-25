В Культурном центре ЗИЛ запускают работу летнего читального зала

Летний читальный зал Культурного центра ЗИЛ откроется уже в эту субботу, 26 мая. Об этом сообщает официальный сайт учреждения.

Так, в программе презентация летних проектов: лекцию из своего авторского цикла прочитает для гостей Артем Рондарев — она будет посвящена разбору песенных текстов. Далее Ольга Рубцова расскажет о теории памяти и о запуске ридинг-группы, который организуют в ближайшее время.

Сергея Довлатова и Курта Воннегута. Все желающие также смогут обменяться своими любимыми книгами. Организаторы отмечают, что гости могут принести с собой 2-3 книги, которые не стыдно будет обменять на имеющихся Рэя Брэдбери

Начало в 14:30 на балконе взрослой библиотеки культурного центра. Вход свободный. К участию приглашаются все желающие любители хорошей литературы.

Фото: КЦ ЗИЛ