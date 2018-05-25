В Измайлове состоится большой вокально-хоровой концерт

Он пройдет на главной сцене Измайловского кремля.

В субботу, 26 мая, в рамках международного вокального проекта «Голоса Мира-2018» на территории культурно-развлекательного комплекса «Кремль в Измайлово» состоится большой вокально-хоровой концерт, который обещает быть особенным. Это связано с тем, что организаторы решили совместить традиционное хоровое звучание и современные вокальные техники исполнения.

Перед зрителями выступят два вокальных коллектива, работающие в различных жанрах исполнения. Это отечественный современный хор «Factotum» под руководством Елены Тузовой и французская вокально-инструментальная группа «Coup de Tabac».

Стоит отметить, что музыкантов разных поколений и стран объединяет данный проект. Каждый коллектив уникален, и его творчество вносит свой неповторимый вклад в формирование культуры современного вокально-хорового искусства.

Начало бесплатного концерта в 14:30. Продолжительность — 1 час 15 минут.

Адрес: Измайловское шоссе, 73ж.