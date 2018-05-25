ВИЗ-Сталь поздравила выпускников подшефного детского дома

ВИЗ-Сталь (входит в Группу НЛМК) помогла подшефному детскому дому №7 Екатеринбурга организовать праздник «Последний звонок». Металлурги поздравили выпускников с окончанием учебы и вручили им подарки.

Ребята и педагоги устроили для заводчан большой концерт, который завершился традиционным чаепитием. Гостями праздника стали выпускники прошлых лет. Они сказали много добрых слов не только в адрес воспитателей и педагогов, но и шефов, которые помогают социальному учреждению уже более 30 лет. Металлурги фотографировались с выпускниками на память, общались и обменивались впечатлениями от праздника.

«ВИЗ-Сталь и екатеринбургский детский дом №7 связывает многолетняя дружба. По традиции мы поздравляем ребят со всеми праздниками и знаменательными для них датами. В день окончания учебы мы постарались подарить всем выпускникам хорошее настроение и оставить о себе добрую память», — отметила и.о. начальника управления персоналом ВИЗ-Стали Ольга Щербо.

Ежегодно ВИЗ-Сталь предоставляет воспитанникам социального учреждения путевки на санаторно-курортное лечение, организует культурно-развлекательные и спортивные мероприятия. В 2018 году ВИЗ-Сталь выделит средства на обеспечение охраны детского дома, приобретение мебели, бытовой техники, спортинвентаря.