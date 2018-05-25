Уфа вновь услышит «Сердце Евразии»

Самый ожидаемый фестиваль лета Heart of Eurasia начнется в пятницу, 8 июня, а завершится лишь 12 числа. Место действия, как обычно, в амфитеатре за Конгресс-холлом.

Программа выглядит многообещающей:

8 июня — «Симфоническая ночь» с Национальным симфоническим оркестром РБ;

9 июня — «Этноночь» и международный парад в национальных костюмах. К шествию присоединятся и иностранцы — студенты из Китая, Индии, Вьетнама, Нигерии. Но помимо нарядной одежды, участники приготовят выставку атрибутики. А в завершение все желающие могут присоединиться к хороводу дружбы и поучаствовать во флешмобе: выстроиться в семь лепестков курая;

10 июня — продолжение «Симфонической ночи», но уже в исполнении Молодежного симфонического оркестра;

11 июня — Ufa-KuraiFest с Национальным оркестром народных инструментов РБ под руководством Линара Давлетбаева. Вместе с ним выступит квинтет кураистов из Башгосфилармонии. Также ждем группу ZAMAN из Москвы. Гвоздь программы — мультиинструменталист Загир Зайнетдинов (этношоу ZAINETDIN) и юная Ляйсан Золотарева , которая успела прославиться на федеральном канале на шоу «Синяя птица»;

12 июня — гала-концерт.

Впервые международный фестиваль искусств прошел в 2016 году, его посетили около 100 тыс. человек.