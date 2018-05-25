Уфа вновь услышит «Сердце Евразии» 

Самый ожидаемый фестиваль лета Heart of Eurasia начнется в пятницу, 8 июня, а завершится лишь 12 числа. Место действия, как обычно, в амфитеатре за Конгресс-холлом.
Программа выглядит многообещающей:
8 июня — «Симфоническая ночь» с Национальным симфоническим оркестром РБ;
9 июня — «Этноночь» и международный парад в национальных костюмах. К шествию присоединятся и иностранцы — студенты из Китая, Индии, Вьетнама, Нигерии. Но помимо нарядной одежды, участники приготовят выставку атрибутики. А в завершение все желающие могут присоединиться к хороводу дружбы и поучаствовать во флешмобе: выстроиться в семь лепестков курая;
10 июня — продолжение «Симфонической ночи», но уже в исполнении Молодежного симфонического оркестра;
11 июня — Ufa-KuraiFest с Национальным оркестром народных инструментов РБ под руководством Линара Давлетбаева. Вместе с ним выступит квинтет кураистов из Башгосфилармонии. Также ждем группу ZAMAN из Москвы. Гвоздь программы — мультиинструменталист Загир Зайнетдинов (этношоу ZAINETDIN) и юная Ляйсан Золотарева, которая успела прославиться на федеральном канале на шоу «Синяя птица»;
12 июня — гала-концерт.
Впервые международный фестиваль искусств прошел в 2016 году, его посетили около 100 тыс. человек.