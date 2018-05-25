Планы на выходные: стихи, пикники и Сергей Лазарев

Посмотреть спектакль. 25 марта московский театр на Таганке представляет премьерный пластический спектакль «Басня. Теория идеального наблюдателя». Движение мысли задал один из самых актуальных сегодня режиссеров пластических форм Андрей Кайдановский . Формат спектакля предполагает синтез хореографии и элементов драматического театра. В основе спектакля лежат произведения Лафонтена и Крылова, рассказанные языком танца. Хорошо известные истории о вещах и животных рассматриваются через призму повседневности — изменчивая мораль в необычной режиссерской интерпретации. Персонажи становятся заложниками жестких правил и не могут вырваться за пределы собственной басни.

Послушать Сергея Лазарева . 25 мая в ресторане Modus пройдет официальное открытие летней веранды. По этому случаю концерт забацает сам Сережа Лазарев! Ну а бренд-шеф Андрей Колодяжный организуют Big Chefs Table и праздничное угощение — раздает 25-килограммового свежего тунца.

Узнать все о сырных новинках. 25-27 мая в гастрономическом лофте «Гастроферма» впервые состоится Фестиваль сырных премьер. 15 производителей ремесленного сыра продемонстрируют свою уникальную продукцию, изготовленную по традиционным технологиям. Гости смогут попробовать и купить не только хорошо знакомые камамбер, маасдам или моцареллу, но и особые фестивальные сыры. Одним из обязательных условий для участников является: представить как минимум одну новинку — сыр, сваренный специально для фестиваля. Это может быть новый вид или сорт сыра, сыр с большей, чем обычно, выдержкой или с новой вкусовой добавкой, или любое другое новшество во вкусе, цвете и аромате. У каждого сыровара своя культура сыроварения по секретным рецептам. А это значит, что нас ждут новые вкусовые открытия! В программе фестиваля: сырный баттл, кулинарный мастер-класс «Еда как искусство» от эксперта slow food Марины Черепановой , гастрономические конкурсы, мастер-класс по приготовлению сырных конфет, подарки и многое другое.

Сходить на пикник. Ресторан «Турандот» приглашает провожать весну красиво. По этому поводу 26 и 27 мая здесь организуют бранч-пикник, на котором можно будет попробовать не только хиты паназиатской кухни, но и барбекю. На террасе организуют тематическую фотозону — прекрасный повод обновить свой «Инстаграм». Для детей предусмотрена специальная развлекательная программа и мастер-классы.

Послушать стихи. 26-го мая в арт-пространстве NOL пройдет благотворительный фестиваль поэзии «#вЖЫвую», посвященный выходу книги лучших стихотворений проекта «Живые поэты». На мероприятии выступят поэты Леха Никонов и Дмитрий Воденников , Яшка Казанова и Андрей Орловский , композитор Миша Мищенко, музыканты Саша Гагарин («Сансара»), Алексей Румянцев («Пионерлагерь Пыльная Радуга») и Вадик Королев (OQJAV, «Королев Попова»), авторы и друзья проекта из Санкт-Петербурга, Воронежа, Минска, Самары и Днепропетровска. Часть выручки с фестиваля организаторы направят тяжелобольным детям — подопечным благотворительного фонда «Линия жизни». В рамках фестиваля состоится открытие арт-пространства NOL — экспериментальной платформы для молодых талантов в области исполнительского искусства, созданной основателем и художественным руководителем Gogol School Ильей Ромашко . Всем гостям из других городов вход на фестиваль — бесплатный (при предъявлении билета на поезд, автобус или самолет). «#вЖЫвую» пройдет при поддержке сети кофеен «Правда кофе», издательства «Бомбора» и социальной сети для поэтов iPoetry, угощает Poet Brewery&Bar. Начало в 19.00.

Перенестись в Таиланд. До 30 мая Mercedes Bar примет участие в тайской ресторанной неделе Thai Restaurant Week, организованной Посольством королевcтва Таиланд в Москве совместно с Ginza Project и Thai Airways International. В течение недели гости панорамного бара смогут оценить пряные вкусы двух авторских коктейлей в азиатском стиле, созданных специально для Mercedes bar: «Том Ка Гай» на основе популярного тайского рома Sand Som с добавлением сладких листьев базилика, лимонной травы, галангала, чили, кокосового молока и сока лайма; и имбирно-фруктовый коктейльна роме Mount Gay с куантро, маракуйей и ванильным сиропом. В фестивальном меню будут представлены не только коктейли, но и аутентичные блюда тайской кухни от шеф-повара Камола Чобдей-Нгам. Ну а самые удачливые еще и билеты в Таиланд смогут выиграть!

Посмотреть кино. 26 мая в рамках совместного фестиваля Mastercard и кинотеатра «Пионер» «Бесценные города в кино» состоится предпремьерный показ комедии «Невероятные приключения Факира». Новая авантюрная комедия Кена Скотта , автора лент «Папаши», «Отец-молодец» и «Между делом», — международный проект, действие которого разворачивается от Мумбаи до Парижа, Лондона и Рима. В главной роли — звезда индийского кино, а также превосходный танцор и певец Дхануш. Актер очень органично смотрится в роли романтичного мошенника, а его обаяние и искренность заставляют забыть об аферах, которые он проворачивает на протяжении фильма.

Увидеть танцевальное шоу. 26 и 27 мая сеть магазинов кроссовок STREET BEAT совместно с брендом ASICSTiger проведет четвертый ежегодный танцевальный конкурс Dance Battle в ТЦ «Метрополис». Куратором проекта и главным членом жюри выступит Мигель — продюсер, режиссер и наставник шоу «Танцы» на ТНТ. В первый день покажут себя юные танцоры в возрасте до 13 лет (включительно), во второй — взрослые участники от 14 лет. Награды первого дня будут разыграны в двух основных номинациях: Hip-Hop и Breakdance. 27 мая к списку номинаций для взрослых участников добавится Dancehall. По традиции в рамках мероприятия выступят с показательными номерами и шоукейсами известные танцоры, профессиональные команды и судьи проекта. По окончании соревнований любой желающий сможет поучаствовать в автограф-сессии приглашенных гостей.

Выпить и закусить. До 3 июня в московских ресторанах будут доступны авторские сеты, представленные на пятой гастрономической вечеринке The Singleton Summer House. По устоявшейся традиции столичные шеф-повары придумали блюда, идеально сочетающиеся с разными сортами вики. В этом году эстафету приняли: Виталий Истомин («Техникум»), Александр Стахеев (LocAsian Bar), Дан Мирон («Margarita Bistro»), Морад Рафауи ( «Guardian» ) и Усон Эргешов («Peshi»). Цена за сет стартует от 990 рублей.

Сходить на выставку. В Altmans Gallery открылась выставка Хоана Миро, посвященная 125-летию со дня рождения легендарного каталонского художника. Миро — художник, скульптор, керамист и график, чьи работы представлены в лучших музеях по всему миру. Он черпал вдохновение в повседневности: в его работах она становилась подобной доселе неизвестному миру, где царствуют поэзия и мечта. На выставке будет представлено около 30 литографий знаменитого сюрреалиста, которые относятся к позднему периоду творчества художника, начиная с 1960-х годов. Выставка «Отправная точка» продлится до 25 июня при поддержке Института Сервантеса. Стоимость входного билета — 300 рублей.

Принять участие в дизайн-субботнике. 27 мая Дорогомиловский рынок и территория вокруг превратятся в пространство для творчества и вдохновения. Здесь под девизом «Еда как искусство пройдет „Дизайн-субботник“. Гостей ждут экскурсии по рынку от популярных шеф-поваров из лучших московских и региональных гастрономических проектов, музыкальные флэшмобы, концерты и перформансы молодых театральных команд, спектакли для детей, мастер-классы на „Открытой кухне“, экскурсии-квесты по рыночным рядам и многое другое. Вход свободный.

Узнать все о визуальных коммуникациях. С 26 мая по 3 июня в Музее Москвы пройдет Typomania — седьмой международный фестиваль визуальных коммуникаций, графического дизайна, видео— и диджитал-арта. За неделю на фестивале можно посмотреть более 20 выставок, побывать на десятке лекций ведущих дизайнеров из 14 стран и поучаствовать в многочисленных воркшопах — по леттерингу, плакатному и книжному дизайну или каллиграфии.