Работа школьникам на лето-2018: куда и сколько платят

Начальник управления занятости населения министерства труда и социального развития Новосибирской области Надежда Цветкова утверждает — в этом году изменений в организации труда детей не будет. Летом 2018 года школьникам разрешено работать не более 4 часов, если их возраст составляет 14-15 лет, для ребят 15-16 лет время работы увеличится до 5 часов и 7 часов труда ожидает тех, кому исполнилось 16-18 лет.

Работа школьников — строго официальная, все по-взрослому. Принимая на работу подростка, работодатель обязан заключить трудовой договор, оформить страховое пенсионное свидетельство со всеми вытекающими из официального трудоустройства условиями. До поступления на работу ребенок должен обязательно пройти медицинское освидетельствование — без справки от врача желающего трудиться подростка на работу не примут. Ребята помладше, чей возраст 14-15 лет, должны получить согласие органов опеки для трудоустройства.

Чаще всего школьники устраиваются на работу на месяц, но есть и настоящие трудоголики, которые предпочитают «вкалывать» все лето. Кем может работать школьник на каникулах?

Можно пойти в культурно-творческую сферу и примерить на себя роль вожатого, культорганизатора, руководителя кружка или ведущего дискотеки. Школьники могут работать в архивах, типографиях, библиотеках, приложить руку к восстановлению и реставрации культурно-исторических памятников. Хозяйственные мальчики смогут выполнять мелкие ремонтные работы, а девочки — ухаживать за сельскохозяйственными культурами и собирать урожай.

Курьер, промоутер, менеджер и даже делопроизводитель — в списке вакансий для школьников встречаются и такие предложения. Большая часть юных работяг устраивается на летнюю подработку через районные центры занятости, но есть категория подростков, которые попадают в круговерть трудовой деятельности через образовательные организации.

Через одну из таких организаций — детский морской центр «Флагман» — в прошлом году устроилась подработать на каникулах и ученица 9 класса Ангелина Быкова. «Мы разрабатывали дизайн-проекты дворов, чтобы людям было приятно и удобно находиться в таких местах. Работа непыльная, — рассказывает школьница. — За неполный рабочий месяц получила около 6000 рублей на банковскую карту, причем работала около пяти часов в день. Это была моя первая в жизни зарплата, я на нее купила маме сумочку и себе кроссовки. В этом году еще пойду работать».

Кстати, начислить деньги за проделанный труд на карту или отдать из рук в руки — решает сам работодатель, вот только оформить карту трудящемуся несовершеннолетнему придется вместе с одним из родителей, следя при этом, чтобы сотрудник банка не подключил дополнительные платные услуги.

У школьников есть все шансы заработать больше своих родителей. Заработная плата учащихся в этом году составит от 7 000 до 20 000 рублей. Для сравнения, по данным Новосибирскстата, работники сельского, лесного хозяйства, охоты и рыбоводства в марте 2018 года получили в среднем 19485 рублей. Кроме заработной платы и полного соцпакета, подростки получат и бонусную поддержку из областного бюджета в размере 1062 рубля в месяц.

Несмотря на то, что ребенок принимается на работу временно, согласно трудовому законодательству, ему положена еще и компенсация за нерастраченные дни отпуска из расчета 31 день/12 месяцев. Конечно, в основном высокую зарплату получат лишь те школьники, чья деятельность связанна с вычислительными технологиями и сферой IT.

«В течение последних 4 лет мы стали больше работать с предприятиями, связанными с информационными технологиями, это востребовано и ребятам это интересно. Есть примеры, когда ребята 14-16 лет, работавшие в летний период в прошлом году, оставались временно работать на неполную занятость — на 2,5 часа в вечернее время, — говорит начальник управления занятости населения региона. — Последние годы мы стараемся организовывать трудовую занятость подростков в контексте организации профориентационной работы с использованием тех умений и навыков, которые ребята получают в процессе своего обучения».

В таких организациях, как, например, 2ГИС, ребята занимаются интересной работой: подготавливают сайты, размещают информацию и даже сами пишут небольшие программы. Но все же львиная доля вакансий — неквалифицированный труд и благоустройство, ведь прежде чем допустить ребенка до работы, его нужно этой работе научить. Крупные предприятия Новосибирска — Чкаловский завод, аэропорт Толмачево, Экспресс-пригород ЗСЖД — берут ребят на работу и прикрепляют к сотрудникам, которые учат школьников и дают нехитрые поручения.

Мороки много, ответственность колоссальная, а производительность труда школьников не столь высока. Казалось бы, в чем тогда интерес работодателя? «Несколько лет назад Чкаловский завод испытывал проблемы с набором персонала. После того, как они с этим столкнулись, сделали вывод: надо проводить профориентационную работу для того, чтобы затем ребята целенаправленно шли учиться по профессии и приходили к ним на предприятие», — поясняет Надежда Цветкова.

В прошлом году Чкаловский завод набрал детский трудовой отряд порядка 80 человек, кто-то из них, возможно, вернется сюда через несколько лет уже полноценным специалистом.